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Yerel Gerçeği 41 yaşında öğrendi: 30 milyonluk mirasa ortak oldu!
Yerel

Gerçeği 41 yaşında öğrendi: 30 milyonluk mirasa ortak oldu!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 10:09:00 -
Gerçeği 41 yaşında öğrendi: 30 milyonluk mirasa ortak oldu!

Annesi itiraf etti 41 yaşında DNA testiyle gerçek babasını öğrendi. 30 Milyonluk mirasa ortak olan kadın, ünlü yazarın kardeşi çıktı

Annesi itiraf etti 41 yaşında DNA testiyle gerçek babasını öğrendi. 30 Milyonluk mirasa ortak olan kadın, ünlü yazarın kardeşi çıktı
Gerçeği tam 41 yıl sonra öğrendi İzmirli Serpil Yılmaz...İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki Cemile Yılmaz lise yıllarında sevgilisi Mustafa Yemen'den hamile kaldı.Yemen'in ailesi bu duruma karşı çıktı. Cemile Yılmaz dünyaya getirdiği kızına Serpil adını verdi. Cemile Yılmaz kızını, evlendiği Yusuf Yılmaz'ın nüfusuna kaydetti ve büyüttü.

Serpil Yılmaz'ın babası Mustafa Yemen bu olayların ardından bir başka kadınla evlendi ve trafik polisi oldu. Yemen'in bu evliliğinden Gülşah ve Kürşat adında iki çocuğu daha oldu. Trafik Polisi Mustafa Yemen, babasının İzmir'deki cenazesine giderken, trafik kazasında hayatını kaybetti...Yemen, yazar ve eğitimci kızı Gülşah Yemen henüz 3 yaşındayken toprağa verildi.

ANNESİNİN İTİRAFI 41 YIL SONRA GELDİ

Serpil Yılmaz'ın annesi Cemile Yılmaz, üç yıl önce gerçeği açıkladı. O itiraf 'Serpil'in biyolojik babası Yusuf Yılmaz değil Mustafa Yemen'dir' şeklindeydi. Gerçekler ortaya çıkmıştı ama bunun da bir ispatı gerekliydi.

Annesinin itirafıyla gerçeği öğrenen Serpil Yılmaz, avukatı Varol Turbay'a başvurdu. Avukat Turbay'da a Ödemiş Aile Mahkemesi'ne başvurdu babalık davası açtı.

Ödemiş Aile Mahkemesi'nin verdiği karar üzerine Mustafa Yemen'in mezarı açıldı, DNA testi için kemik parçası alındı. İşte o DNA testinde Serpil Yılmaz'ın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Nüfus kaydı Mustafa Yemen'e geçirilen Serpil Yılmaz, babasından geriye kalan 30 milyonluk mirasa da ortak oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avukatına teşekkür eden Serpil Yılmaz, babasına bir kere bile sarılamadığını belirtti ve DNA testiyle kızı olduğunu kanıtladığını söyledi.

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