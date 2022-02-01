George Soros'tan sürpriz çağrı: Xi Jinping istifa etmeli

Liberal faaliyetleriyle tanınan milyarder yatırımcı ve finans spekülatörü George Soros, Stanford Üniversitesi'ne bağlı düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, Çin'deki yönetim ve bu rejimini lideri Xi Jinping hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Xi'nin partisi Komünist Partisi'nden iç çekişmelerin olduğunu iddia eden Soros, Çin liderinin çok sayıda düşmanı olduğunu belirtti.

Görevini bırakma çağrısı

"Xi'nin yerine içeride daha az baskıcı ve dışarıda ise daha barışçıl birisinin alması umut ediliyor" diyen Soros, Çin'de rejim değişikliği çağrısı yaptı:

"Xi'nin yerine, içeride daha az baskıcı ve dışarıda daha barışçıl birilerinin geçmesi umulmaktadır. Bu, açık toplumların bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehdidi ortadan kaldırır ve açık toplumlar da Çin'in arzulanan yönde hareket etmesi için güçleri dahilindeki her şeyi yapmalıdır."

"Xi komünizme inanıyor"

Çin'in "en büyük tehdit" olarak görüldüğü söyleyen Soros serbest piyasa reformlarını başlatan eski Çin lideri Deng Xiaoping'in aksine Xi'nin "gerçekten komünizme inandığını" kaydetti.

Soros ayrıca, Xi'nin Mao Zedong ve Vladimir Lenin'i idol olarak gördüğünü öne sürdü.

Nazi Almanyası'yla kıyas

Soros ayrıca, cuma günü başlayacak Pekin Kış Olimpiyatı'nı Nazi Almanyası'nda düzenlenen 1936 Berlin Yaz Olimpiyatı ile kıyasladı.

Çin'den "dünyanın en güçlü otoriter devleti" ve "açık toplumların bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehdit" diye söz eden Soros, "1936 yılının Almanya'sı gibi Çin'in de Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın nümayişini, kendi sıkı kontrol sisteminin hanesine propaganda zaferi yazdırmak için kullandığını" öne sürdü.