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Gündem 'George Soros kalp krizi geçirdi' iddiası! Açıklama geldi
Gündem

'George Soros kalp krizi geçirdi' iddiası! Açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 23:00:00 -
'George Soros kalp krizi geçirdi' iddiası! Açıklama geldi

Dünyada birçok sosyal ve siyasi olayın planlayıcısı ve finansörü olarak bilinen ABD'li milyarder George Soros, hakkında ortaya atılan öldü iddialarının ardından yaptığı açıklamada, “Kalp krizi geçirdiğime dair söylentiler tamamen yanlış. Hayattayım ve sağlığım yerinde” diye konuştu.

Dün sosyal medyada ABD'li milyarder George Soros’un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddiası büyük ses getirmişti. Sosyal medya hesabından öldüğüne dair iddialara yanıt veren Soros, “Kalp krizi geçirdiğime dair söylentiler tamamen yanlış. Hayattayım ve sağlığım yerinde” dedi.

Soros'un bir sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada, Soros'un hayatta ve sağlıklı olduğunu ve sosyal medyada kalp krizi geçirdiğine dair söylentilerin yanlış olduğunu belirtti.

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