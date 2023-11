Genyap ile geleceğe sağlam adım

İnşaat sektörünün her alanında faaliyet gösteren Genyay şimdiye kadar imza attığı 2000'ın üzerinde projeyle başarısına başarı ekledi.

Genyap'ın kurucusu kimdir? Genyap ne zaman kuruldu?

1980 yılında üniversiteden mezun olan mimar İbrahim Ethem Genan, 1989'da Genyap'ı kurdu. Ülkemizde deprem en acı gerçeklerden biri... Bu acı gerçek ise kentsel dönüşümün önemini gözler önüne seriyor. Bu noktada Genyap projeleriyle üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyor.

Genyap hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Türkiye bir deprem ülkesi... 6 Şubat 2023'te peş peşe yaşanan iki depremle konutların önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu sebeple milyonlar yaşadıkları konutların ne kadar güvenli olduğunu araştırmaya başladı. Araştırma yapanların karşısına çıkan ilk isimlerden biri de Genyap oluyor. Genyap; konut, taahhüt, mimari ve zemin güçlendirme konusunda hizmet veriyor.

Genyap'ın projeleri hangileri?

1989'dan günümüze Genyap sayısız projeye imza attı. Son projelerden bazıları ise şöyle: Genyap Loft, Genyap Link Kağıthane, Genyap Wen Levent, Genyap Oxygen, Genyap Hasbahçe, Atak Ata Konutları, Genyap Kağıthane 7000, Atak Hasbahçe Sıra Evleri 3, Lalezar konutları...

Dikkat çeken pek çok yapının da arkasında Genyap güvencesi var. Volkswagen Skoda Showroom, Çankırı Korgun Hükümet Konağı, Park inn by Radisson İstanbul Odayeri, Çankırı Merkez Öğrenci Yurdu, Temelli Villakent, Aydın Üniversitesi Sosyal Tesisler, Uydukent Cami...

Genyap kentsel dönüşüm şartları nelerdir?

Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından kentsel dönüşüme olan talep attı. Pek çok şehirde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bu noktada arayış içinde olanlar ise Genyap'ın nasıl bir yol izlediğini merak ediyor. İşte, Genyap ailesinin kentsel dönüşüm noktasında bakış açısı;

Kentsel dönüşüm sadece konutları yenilemek değildir,

Kentsel dönüşüm her ilde aynı tip projelere sıkıştırılmış yaşam formları değildir,

Kentsel dönüşüm yüksek rant sağlanacak diye yoğun yaşam alanlarının oluşturulması değildir,

Kentsel dönüşüm konutlar yenilenecek diye insanları yaşam alanlarından uzaklaştırmak değildir.

Kentin tarihi dokusuna saygılı projeler üretmek,

Her kente göre, her kentin her semtine göre sorunlar farklıdır. Bu doğrultuda çözümler üretip yerel halkla birebir görüşerek projeler üretmek

Her kentin sosyo – ekonomik durumu farklıdır. Buna göre her proje alanının ortak ihtiyaç ve özelliklerine uygun projeler üretmek,

Yaşam ve refah kalitesini arttırıcı projeler üretmek.

Genyap ofisi nerede? Genyap iletişim

Genyap'a 0 212 295 52 10 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca detaylı bilgi için genyap.com'a göz atabilirsiniz.