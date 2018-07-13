0553 313 94 23

Geniz eti sorunlarının belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rauf Tahamiler geniz eti büyümesi hakkında bilgi verdi.

13 Temmuz 2018 Cuma 16:32
Geniz eti sorunlarının belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Medistate Kavacık Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rauf Tahamiler "Tedavi edilmeyen geniz eti büyümesi çocuklarda horlama, ağız açık uyuma, alt-üst çene oranının bozulması, yüzde asimetri, büyüme geriliği, işitme kaybı, çok zor iyileşen sinüzit atakları ve tedaviye dirençli orta kulak iltihaplarına yol açabiliyor. Ayrıca geniz eti problemi özellikle çocuklar için, ağız, diş, boğaz enfeksiyonlarına neden olduğu için de önem taşıyor. '' şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Rauf Tahamiler, geniz eti problemleri hakkında şunları söyledi:

GENİZ ETİ SORUNLARI NEDEN OLUYOR?

Geçirilen enfeksiyonlar ve var olan alerjiler, burun ve boğaz arasına yerleşmiş bir doku olan geniz etinin büyümesine neden olur. Arka arkaya geçirilen enfeksiyonlar ve alerji atakları sonrasında geniz bölgesini tamamen kaplar.

Geniz etinin yarattığı en büyük sorunlardan biri yüzde asimetri oluşmasıdır. Eğer çocukta sürekli ya da sık tekrarlayan geniz eti büyümesi ya da iltihabı varsa, geniz etinin alınması gerekebilir. Çocuklar geniz eti alındıktan sonra daha sık hastalanmaz; çünkü vücutta geniz eti gibi görev yapan başka dokular aynı fonksiyonları yeterince yapabilir.

BELİRTİLERİ

Geniz etinin büyümesi halinde çeşitli belirtiler görülebiliyor. Aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçının oluşması geniz etine işaret edebilir:

Burundan nefes almakta güçlük

Sürekli ağızdan nefes alma

Burun tıkalı gibi genizden konuşma

Nefes alırkan hırıltılı ses çıkması

Uyku sırasında horlama

Uykuda birkaç saniye süreyle nefesini tutma (uyku apnesi)

İştahsızlık ve gelişme geriliği

AMELİYAT NE ZAMAN GEREKLİ?

İltihaplı geniz eti, öncelikle antibiyotiklerle ya da alerji ilaçlarıyla tedavi edilmeye çalışılır. Eğer geniz eti iltihaplı değilse çocuğun durumu ve şikâyetlerine göre bir süre beklenebilir. Çünkü çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normaldir. Zamanla çocuğun geniz eti kendiliğinden küçülebilir. Ancak çocukta nefes alma güçlüğü, uyku apnesi, sık tekrarlayan geniz eti iltihabı ve konuşma bozukluğu gibi şikâyetler varsa ve bu sorunlar iltihap dönemi geçtikten sonra da devam ediyorsa beklenmeden ameliyat yapılabilir. Şikâyetler yoğunlaşıp hayati risk oluşursa üç yaşın öncesinde de ameliyat yapılabilir.

TEDAVİSİ

İltihaplı geniz eti, öncelikle antibiyotiklerle veya alerji ilaçlarıyla tedavi edilmeye çalışılır. Eğer geniz eti iltihaplı değilse çocuğun durumu ve şikâyetlerine göre bir süre beklenebilir. Çünkü çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normaldir. Zamanla çocuğun geniz eti kendiliğinden küçülebilir. Ancak çocukta nefes alma güçlüğü, uyku apnesi, sık tekrarlayan geniz eti iltihabı ve konuşma bozukluğu gibi şikayetler varsa ve bu sorunlar iltihap dönemi geçtikten sonra da devam ediyorsa beklenmeden ameliyat yapılabilir. Şikâyetler yoğunlaşıp hayati risk oluşursa üç yaşın öncesinde de ameliyat yapılabilir.

 

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 16:32
  1. geniz eti
  2. İltihaplı geniz eti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın 'aslan'ı mı?
    1. Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın 'aslan'ı mı?
    2. DS Automobiles, 2018 Yılının ilk..
    3. Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması
    4. Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın öğrencisi..
    5. İHH kurbana hazır
    6. İYİ Parti'deki görevinden istifa eden..
    7. Ümraniyeli Bilge Çocuklar yazı kültür..
    8. Bakan Albayrak "Ekonomi Eylem Planını"..
    9. Rekor satış! Juventus 520 bin tane sattı
    10. Çapraz bağ yırtığı nedir? Nasıl tedavi..
    11. Adnan Oktar'ı savunanlara bakın! Hemen..
    12. Gözyaşı tıkanıklığı nedir?
    13. Jandarma uzman erbaş başvuru formu 2018
    14. Geniz eti sorunlarının belirtileri..
    15. BİM market 13 Temmuz aktüel ürünler..
    16. Yeni sistemin ilk kabinesi toplandı
    17. Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    18. Jandarma uzman erbaş alım (2375)..
    19. 2 bin 375 jandarma uzman erbaş..
    20. Akit haber yaptı, LGBTİ'nin ağır..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...