  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ömer Çelik’ten ABD’nin siyonist elçisine sert tepki: Sonuçları vahim olur! Tüik duyurdu: Güven endeksi rakamları belli oldu! CHP’de tacizciye ödül gibi dönüş! 17 yaşındaki kızı taciz eden müptezele kucak açtılar: Kirli ittifak Osmangazi’de hortladı! Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı? Bakan Tekin duyurdu! MEB’den öğrenci ve öğretmenlere müjde! Paketin içinde neler var neler Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?" FETÖ elebaşının hem dostu hem referansıydı... Türkiye’nin yakalama kararı çıkardığı CIA sorumlusu Graham Fuller öldü 275 medya mensubunu katletmişti... Bebek katili Netanyahu'dan Amerikalı gazeteciye alçak tehdit! İstanbul’daki kirli ağ ifşalandı: Örgüte destek veren 7 polis yakayı ele verdi! Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi
İSLAM Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?
İSLAM

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pek çok kişi hangi durumların orucu bozduğunu araştırmaya başlardı. Peki, oruçluyken yaşanan geniz akıntısı orucu bozar mı?

18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece kılınan teravih namazıyla birlikte Ramazan ayı başladı. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen pek çok kişi, gün içinde karşılaştığı durumların oruca etkisini merak ediyor. Özellikle geniz akıntısı yaşayanlar, orucun bozulup bozulmadığı konusunda tereddüt yaşayabiliyor. Peki, geniz akıntısı orucu bozar mı, bu durumda orucu kaza etmek gerekir mi?

 

Geniz akıntısı orucu bozar mı?

Geniz akıntısı, insan vücudunun kendi ürettiği ve çoğu zaman istemsiz şekilde gerçekleşen bir durum olarak biliniyor. Oruç sırasında meydana gelen geniz akıntısının, istem dışı olması nedeniyle orucu bozmadığı belirtiliyor.

 

Zaman zaman geniz akıntısı dışarı çıkarılabilirken, bazen de fark edilmeden yutulabiliyor. Bu durum tükürük gibi vücudun doğal bir salgısı olarak değerlendirildiği için orucu geçersiz kılan bir durum olarak kabul edilmiyor.

 

Oruçluyken geniz akıntısı kaza gerektirir mi?

Oruçluyken bilerek ve isteyerek bir şey yiyip içmek orucu bozarken, geniz akıntısı istemsiz gerçekleştiği için kaza gerektiren bir durum olarak görülmüyor. Bu nedenle oruç sırasında yaşanan geniz akıntısı sebebiyle orucu bozma ya da yeniden tutma zorunluluğu bulunmuyor.

 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan anlattı… "Oruç, ruhumuza atılan bir resetleme!"
Prof. Dr. Nevzat Tarhan anlattı… “Oruç, ruhumuza atılan bir resetleme!”

Gündem

Prof. Dr. Nevzat Tarhan anlattı… “Oruç, ruhumuza atılan bir resetleme!”

Miniklerin ilk oruç heyecanı! Pendik’te "Tekne Orucu" geleneği gönülleri fethetti!
Miniklerin ilk oruç heyecanı! Pendik’te "Tekne Orucu" geleneği gönülleri fethetti!

Oruç

Miniklerin ilk oruç heyecanı! Pendik’te "Tekne Orucu" geleneği gönülleri fethetti!

Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz
Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz

Gündem

Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz

'Oruç beyni yeniliyor, zihni güçlendiriyor'
'Oruç beyni yeniliyor, zihni güçlendiriyor'

Aktüel

'Oruç beyni yeniliyor, zihni güçlendiriyor'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23