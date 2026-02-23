Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?

18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece kılınan teravih namazıyla birlikte Ramazan ayı başladı. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen pek çok kişi, gün içinde karşılaştığı durumların oruca etkisini merak ediyor. Özellikle geniz akıntısı yaşayanlar, orucun bozulup bozulmadığı konusunda tereddüt yaşayabiliyor. Peki, geniz akıntısı orucu bozar mı, bu durumda orucu kaza etmek gerekir mi?

Geniz akıntısı orucu bozar mı?

Geniz akıntısı, insan vücudunun kendi ürettiği ve çoğu zaman istemsiz şekilde gerçekleşen bir durum olarak biliniyor. Oruç sırasında meydana gelen geniz akıntısının, istem dışı olması nedeniyle orucu bozmadığı belirtiliyor.

Zaman zaman geniz akıntısı dışarı çıkarılabilirken, bazen de fark edilmeden yutulabiliyor. Bu durum tükürük gibi vücudun doğal bir salgısı olarak değerlendirildiği için orucu geçersiz kılan bir durum olarak kabul edilmiyor.

Oruçluyken geniz akıntısı kaza gerektirir mi?

Oruçluyken bilerek ve isteyerek bir şey yiyip içmek orucu bozarken, geniz akıntısı istemsiz gerçekleştiği için kaza gerektiren bir durum olarak görülmüyor. Bu nedenle oruç sırasında yaşanan geniz akıntısı sebebiyle orucu bozma ya da yeniden tutma zorunluluğu bulunmuyor.