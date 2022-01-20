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Gündem 515 binden fazla kişinin verileri tehlikede!
Gündem

515 binden fazla kişinin verileri tehlikede!

Cenevre merkezli Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), bu hafta büyük çaplı bir siber saldırıya maruz kaldığını bildirdi. ICRIC, siber saldırı sonucu bu verilerin yayılabileceği veya kötüye kullanılabileceğine dair endişeyi bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 14:11:00 - 2022-01-20 14:16:42
515 binden fazla kişinin verileri tehlikede!

Söz konusu siber saldırı, dünya çapında ICRC’ye bağlı en az 60 ulusal dernek tarafından tutulan çatışma, göç ve afet nedeniyle ailelerinden ayrılanlar, kayıp kişiler ve gözaltındaki kişiler de dahil olmak üzere 515 binden fazla kişinin kişisel verileri ve gizli bilgilerini tehlikeye attı.

ICRIC, siber saldırı sonucu bu verilerin yayılabileceği veya kötüye kullanılabileceğine dair endişeyi bildirdi.

ICRC Genel Müdürü Robert Mardini, “Bu insani bilgilerin hedef alınıp tehlikeye atılmasından hepimiz dehşete düştük ve şaşkınız. Bu siber saldırı, gerçekten insani hizmetlere ihtiyaç duyan savunmasız insanları daha büyük risklere maruz bırakıyor. Bu ihlali son derece ciddiye alıyoruz. Saldırının kapsamını anlamak ve gelecekte verilerimizi korumak için dünya çapındaki insani yardım ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Bu saldırıdan kimin sorumlu olduğunu veya neden gerçekleştirildiğini bilmediklerini söyleyen Mardini, siber saldırıyı yapanlara seslenerek, “Yaptığınız eylemler, potansiyel olarak daha önce sayısız acıya katlanmış olanlara daha fazla zarar ve acı verebilir. Lütfen doğru olanı yapın. Bu verileri paylaşmayın, satmayın, sızdırmayın veya başka bir şekilde kullanmayın” diye konuştu.

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