  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Yapay zeka sohbet geçmişi dehşeti ortaya çıkardı: ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi genci hayattan kopardı

Antalya'da film gibi soygun: ‘Polis operasyonu’ süsü verip 4 milyon dolar çaldılar

Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu

Şans eseri kurtuluş! Terör örgütü SDG'den Türk basınına kurşun

Starlink’in Türkiye’de hizmete başlayacağı tarih belli oldu! Uydudan internette "yerli filtre" dönemi başlıyor!

Bakmayın CHP’nin çevreci geçindiğine! Bursa Büyükşehir Belediyesi suçüstü oldu

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Dünya Genetik bir hata sonucu: Tüm mahalle saldırıya uğradı, paramparça etti! Adeta bir canavar
Dünya

Genetik bir hata sonucu: Tüm mahalle saldırıya uğradı, paramparça etti! Adeta bir canavar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Genetik bir hata sonucu: Tüm mahalle saldırıya uğradı, paramparça etti! Adeta bir canavar

Baktığınızda uçsuz bucaksız bir orman görüyorsunuz ama aslında o tek bir canlı! Paramparça eden o canavar Brezilya'daki bu doğa harikası, genetik bir anormallik sayesinde sınır tanımadan büyüyor. Hata sonucu tüm mahalle saldırı yapan adeta canavar...

Brezilya'nın Pirangi şehrine giden turistler, karşılarında devasa bir orman bulduklarını sanıyor. Ancak rehberler gerçeği açıkladığında kimse kulaklarına inanamıyor. Çünkü 8.400 metrekarelik bu devasa alan, tek bir kaju ağacına ait.

Tüm mahalle saldırıya uğradı!  Tüm mahalle saldırı yapan adeta canavar...

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu "yeşil canavar", normal bir kaju ağacından tam 70 kat daha büyük.

NASIL BU KADAR BÜYÜDÜ?

Bilim insanlarına göre bu mucizenin sebebi nadir görülen bir genetik anormallik. Normal ağaçların aksine, bu ağacın dalları yukarı değil yana doğru büyüyor. Yerçekimiyle ağırlaşan dallar toprağa değdiği anda mucize gerçekleşiyor: Dal, yeni bir kök oluşturup gövdeye dönüşüyor.

Böylece ağaç, kendi kendini kopyalayarak sürekli genişleyen, durdurulamaz bir "yürüyen ağaca" dönüşüyor.

BALIKÇININ MİRASI MI, BİN YILLIK EFSANE Mİ?

Yerel efsanelere göre ağaç, 1888 yılında bir balıkçı tarafından dikildi. Ancak botanikçiler buna şüpheyle yaklaşıyor. Ağacın yayılma hızını ve devasa yapısını inceleyen uzmanlar, bu canlının en az 1000 yaşında olabileceğini düşünüyor.

TAHTI SALLANTIDA OLABİLİR

Pirangi'deki bu doğa harikası şu an "Dünyanın en büyüğü" unvanını koruyor ve yılda 300.000 turist çekiyor. Ancak söylentilere göre Brezilya'nın Piauí bölgesinde 8.800 metrekarelik daha büyük bir rakip keşfedildi.

Henüz resmi olarak tescillenmese de, Pirangi ağacı şimdilik dünyanın en tartışmasız ve en üretken (yılda 60 bin meyve) kaju kralı olmaya devam ediyor.

Arnavutköy’de dehşet saçtı: Yaşlı adama silahlı saldırı, ateş açtı! O sokak ortasında kurşun yağdırdı
Arnavutköy’de dehşet saçtı: Yaşlı adama silahlı saldırı, ateş açtı! O sokak ortasında kurşun yağdırdı

Aktüel

Arnavutköy’de dehşet saçtı: Yaşlı adama silahlı saldırı, ateş açtı! O sokak ortasında kurşun yağdırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23