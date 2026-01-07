Genetik bir hata sonucu: Tüm mahalle saldırıya uğradı, paramparça etti! Adeta bir canavar

Brezilya'nın Pirangi şehrine giden turistler, karşılarında devasa bir orman bulduklarını sanıyor. Ancak rehberler gerçeği açıkladığında kimse kulaklarına inanamıyor. Çünkü 8.400 metrekarelik bu devasa alan, tek bir kaju ağacına ait.

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu "yeşil canavar", normal bir kaju ağacından tam 70 kat daha büyük.

NASIL BU KADAR BÜYÜDÜ?

Bilim insanlarına göre bu mucizenin sebebi nadir görülen bir genetik anormallik. Normal ağaçların aksine, bu ağacın dalları yukarı değil yana doğru büyüyor. Yerçekimiyle ağırlaşan dallar toprağa değdiği anda mucize gerçekleşiyor: Dal, yeni bir kök oluşturup gövdeye dönüşüyor.

Böylece ağaç, kendi kendini kopyalayarak sürekli genişleyen, durdurulamaz bir "yürüyen ağaca" dönüşüyor.

BALIKÇININ MİRASI MI, BİN YILLIK EFSANE Mİ?

Yerel efsanelere göre ağaç, 1888 yılında bir balıkçı tarafından dikildi. Ancak botanikçiler buna şüpheyle yaklaşıyor. Ağacın yayılma hızını ve devasa yapısını inceleyen uzmanlar, bu canlının en az 1000 yaşında olabileceğini düşünüyor.

TAHTI SALLANTIDA OLABİLİR

Pirangi'deki bu doğa harikası şu an "Dünyanın en büyüğü" unvanını koruyor ve yılda 300.000 turist çekiyor. Ancak söylentilere göre Brezilya'nın Piauí bölgesinde 8.800 metrekarelik daha büyük bir rakip keşfedildi.

Henüz resmi olarak tescillenmese de, Pirangi ağacı şimdilik dünyanın en tartışmasız ve en üretken (yılda 60 bin meyve) kaju kralı olmaya devam ediyor.