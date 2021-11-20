"Genetiğiyle Oynanmış Aile Medeniyetini Diriltmek" paneli yarın
Türkiye Aile Meclisi, 21 Kasım Pazar günü Hatay Meclisi Eski Binası'nda "Genetiğiyle Oynanmış Aile Medeniyetini Diriltmek" başlıklı panel düzenleyecek.
Türkiye'de altı oyulan aile yapısını yeniden sağlam temellere oturtmayı hedefleyen Türkiye Aile Meclisi, uzman isimlerin yer aldığı kadrolarla bilgilendirici panellerine devam ediyor.
Çok sayıda ismin katılacağı, "Genetiğiyle Oynanmış Aile Medeniyetini Diriltmek" paneli yarın 21 Kasım Pazar günü düzenlenecek.
Hatay Meclisi Eski Binası'nda düzenlenecek olan panel saat 18.30'da başlayacak.
Türkiye Aile Meclisi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak panele katılacak olan isimler şu şekilde:
Prof. Dr. Sefay Saygılı, Dr. Adnan Küçük, Hukukçu Mahmut Bıyıklı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Başkanı Adnan Kalkan, Aile Bilim Derneği Başkanı Dr. Mehmet Onur, Hatay Milli İrade Platformu Başkanı Gülsüm Yılmaz, Türkiye Aile Meclisi Hatay İl Başkanı Muzaffer Doğan, Türkiye Aile Birliği YKÜ Adem Çevik