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Genetiği değiştirilmiş bebekler dünyaya geldi

Dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebekleri, Çin'de dünyaya geldi. Olay üzerine Pekin yönetimi, araştırmacı He Jiankui hakkında soruşturma başlattı.

22 Ocak 2019 Salı 19:55
Genetiği değiştirilmiş bebekler dünyaya geldi

Çin'in Shenzen kentinde kasım ayında dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebekleri doğdu. Araştırmacı He Jiankui'nin kasım ayında tüp bebek tedavisi yöntemi ile doğan ikiz kız bebeklerin genlerinde değişiklik yaptığını ileri sürmüştü. He, bebeklerde HIV virüsünün hücreye girmesine izin veren bir proteini oluşturan CCR5 genini devre bıraktığını belirtmişti.

Xinhua'nın aktardığına göre, doğumdan sonra yapılan soruşturmanın ardından He'nin açıklaması resmen doğrulandı.

Çin’in Shenzen eyaletinde kanun dışı yöntemlerle bebeklerin genetiğini değiştiren araştırmacının deneyinin sonucunda, dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerinin doğduğu açıklandı.

Çalışma üzerinde yapılan soruşturmada bebeklerin genetiğinin gerçekten değiştirildiği, ancak He'nin yasalara aykırı hareket ettiği öğrenildi.
Soruşturmacılardan gelen açıklamada "Bilim insanı yabancı personelin de aralarında bulunduğu bir ekip kurdu ve yasalara aykırı olarak insan geni üzerinde değişiklik yapmak için güvenli olmayan bir teknoloji kullandı" ifadeleri kullanıldı.

8 çift üzerinden deney yapıldı

Çin’de DNA’ları değiştirilmiş biçimde doğan çocuklar tepkilere neden oldu

Diğer yandan açıklamaya göre, He iki yıl boyunca araştırmalarında etik incelemeler sırasındaki sonuçlarda sahtecilik yaparak, deneyini 8 çift üzerinde gerçekleştirdi.

Deneyleri sonucunda iki hamilelik yaşandı. Annelerden biri ‘Luna' ve ‘Nana' isimli ikizleri doğurdu, diğer anne ise hâlâ hamile ve gözetim altında.

Soruşturmacılar He ve ekibinin yasa gereği cezalandırılacağını, ikizlerin de tıbbi gözlem altında tutulacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:55
  1. Çin
  2. Genetiği değiştirilen bebekler
  3. Xinhua
  4. He Jiankui

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