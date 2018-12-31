General atamaları 2018 Resmi Gazete son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla general atamaları son dakika gerçekleştirildi. TSK atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki general atama kararnamesiyle kim nereye atandı? İşte general atamaları 2018 Resmi Gazete listesiyle Orgeneral İsmail Metin Temel’in yeni görev yeri…

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı. Fırat'ın doğusuna yapılacak olası bir operasyonun hazırlıklarının yapıldığı bir günde İsmail Metin Temel'in görev yeri değişmesi dikkatlerden kaçmadı. Tunceli'de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi. Yüksek Askeri Şûra’da çok sayıda FETÖ mağduruna da iade-i itibar niteliğinde terfiler gerçekleştirilmişti. YAŞ kararlarıyla Mustafa Barut Tuğgeneral olmuştu. Söz konusu atamalar Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince gerçekleştirildi.