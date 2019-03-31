Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oyunu kullandı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, eşi ile birlikte Çankaya İlköğretim Okulu’ndaki 1165 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, eşi ile birlikte Çankaya İlköğretim Okulu’ndaki 1165 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullanmak için sabahın erken saatlerinde Çankaya İlköğretim Okulu’ndaki 1165 nolu sandığa gelen Orgeneral Yaşar Güler, önce eşi oy kullanırken kapıda bekledi. Eşinin oyunu kullanmasının ardından içeri giren Güler oyunu kullandı.

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