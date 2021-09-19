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Siyaset Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da hafta sonu düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı Mark Milley, güvenlik meselelerini ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:34:00 -
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da hafta sonu düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı Mark Milley, güvenlik meselelerini görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, bölgesel güvenlik, terörle mücadele operasyonları ve mülteci krizi gibi konular ele alındı.

Görüşmede ABD ve Türkiye'nin NATO ittifakının kilit üyeleri olarak güçlü ve daimi askeri ilişkiye sahip olduğu belirtildi.

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