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Gündem Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den taziye mesajı
Gündem

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den taziye mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cizre'de teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 22:05:00 -
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den taziye mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cizre'de teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için taziye mesajı yayımladı.

Mesajında Tarcan'ın bugün düzenlenen saldırıda şehit olduğunu belirten Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri adına şehide Allah'tan rahmet, ailesiyle yakınlarına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

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