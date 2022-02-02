Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den taziye mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cizre'de teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için taziye mesajı yayımladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cizre'de teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için taziye mesajı yayımladı.
Mesajında Tarcan'ın bugün düzenlenen saldırıda şehit olduğunu belirten Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri adına şehide Allah'tan rahmet, ailesiyle yakınlarına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.