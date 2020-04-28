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Aktüel

Genel Sekreter Murat Koyak yol çalışmalarını inceledi

Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılı yol yatırım programı kapsamında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

2020-04-28 12:13:40 -
Genel Sekreter Murat Koyak yol çalışmalarını inceledi

Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılı yol yatırım programı kapsamında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kütahya İl Özel İdaresi bu yıl başlattığı Beton Asfalt çalışması ile bir ilke imza atıyor.


Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, yapım çalışmaları devam eden 3 kilometrelik Altıntaş ilçesi Kuyucak Köy uolundaki beton yol çalışmasını ve 6 kilometrelik Tavşanlı İlçesi Burhan Köy yolu sıcak ssfalt (BSK) çalışmasını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında kısa bir değerlendirmede bulunan Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, yaptığı açıklamda, ’’İl Özel İdaremiz bir yenilik daha yaparak Kütahya’mızı beton asfaltla buluşturuyor. Altıntaş ilçemiz Kuyucak da beton asfalt çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Tavşanlı İlçemiz Burhan Köy yolu sıcak asfalt (BSK) çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak amacındayız” ifadelerini kullandı.

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