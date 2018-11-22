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Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"

Mart 2019'a doğru AK Parti, aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşırken, büyük illerde aday gösterilecek isimler de ortaya çıkmaya başladı. Genel Merkez, tüm gece büyükşehir adaylarını tartıştı.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:29
Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"

Hürriyet'ten Gizem Karakış ve Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti bu kez büyük illerde eski bakanlardan popüler isimlerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul için Binail Yıldırım ve Ankara için Mehmet Özhaseki gibi isimlere ilave olarak, İzmir’e Nihat Zeybekci, Düzce’ye Faruk Özlü, Bursa’ya Mehmet Müezzinoğlu’nun isimleri öne çıktı. Van için Hüseyin Çelik’in adı geçti.

AK Parti Genel Merkezi'nde gece mesaisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gece AK Parti genel merkezinde çalıştı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, cumartesi günü açıklanacak 40 il ile ilgili son çalışmayı Erdoğan’a sundu. Erdoğan’a İstanbul’un ilçeleriyle ilgili yapılan çalışma da anlatıldı. AK Parti saha çalışmaları, SMS anketleri ve temayül yoklamasında öne çıkan isimler üzerinden yeni bir anket daha yaptı. Bu son anket sonuçları da Erdoğan’a sunuldu.

İzmir için Nihat Zeybekci sürprizi

İzmir için adı geçen Mahmut Özgener’in aday olmak istemediğine dair son yaptığı açıklamalar, bu konuda yeni bir arayışı gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci’nin adı ön plana çıktı. Zeybekci de öneriye sıcak bakınca ismi kesinleşti. Zeybekci’nin İzmir’den sonuç alamaması durumunda eski görevine dönmesinin önünde engel yok. İzmir için eski milletvekili ve İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün de adı geçiyordu.

Bursa'da Mehmet Müezzinoğlu ön plana çıktı

Analizlere göre, Bursa için eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu’nun adı ön plana çıkarken, eski milletvekili Hüseyin Şahin’in de düşünülebileceği belirtiliyor. Şahin’in ismi İnegöl ilçesi için de geçiyor. Ordu belediye başkanlığı için eski bakanlardan Hilmi Güler’in ismi tartışılıyor. Samsun için yine eski bakan Mustafa Demir’in adı konuşuluyor. Eski Sanayi Bakanı Faruk Özlü’nün de Düzce belediye başkan adayı yapılacağı öne sürülüyor. Bolu belediye başkanlığı içinde bu ilin eski milletvekili olan ve halen gümrük bakan yardımcılığı görevini yürüten Fatih Metin’in adı geçiyor.

Hüseyin Çelik ismini savunan da var, karşı çıkan da

Toplantılarda tartışılan isimler arasında Van Belediye Başkanlığı için eski Milli Eğitim Bakanı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik’in adının geçmesi ilginçti. Çelik’in aday gösterilmesi durumunda Van’ın alınacağını iddia edenler olduysa da, aksini savunanlar da bulunuyor. Ancak Hüseyin Çelik’in bu görevi kabul etmeyeceği de belirtiliyor. Çelik, geçtiğimiz dönemde partiyle ters düşmüş ve icraatları eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Diyarbakır'da Hatipoğlu ve Mehdi Eker...

AK Parti Ağrı, Muş, Kars, Mardin gibi illeri, “kıl payı” kaybetme olasılığına karşılık güçlü isimleri aday yapmak istiyor. Adana için eski bakan Jülide Sarıeroğlu, Diyarbakır için Nihat Hatipoğlu’nun yanı sıra Mehdi Eker’in de ismi geçiyor. Ancak çok sayıda milletvekiline adaylık görevi verilemeyeceği için bu isimlerin şansı azalıyor.

Yıldırım ve Özhaseki kesin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu 40 il ve bazı ilçelerin adaylarını açıklayacak. Edinilen bilgiye göre MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yapılan ittifak görüşmesi sonrası Ankara için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki İstanbul için ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın isimleri kesinlik kazandı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:29
  1. Düzce
  2. Van
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Muş
  6. Mardin
  7. Kars
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Diyarbakır
  11. Bursa
  12. Bolu
  13. Aydın
  14. Ankara
  15. Ağrı
  16. Adana
  17. gazeteyerel seçim
  18. ak parti

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