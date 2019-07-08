Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan Vali Nayir’e ziyaret AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’i ziyaret etti.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’i ziyaret etti.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz birtakım temaslarda bulunmak üzere Sakarya’ya geldi. Yavuz ilk programında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’i makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Milletvekili Yavuz, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’yı ziyaret etmek için valilikten ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.