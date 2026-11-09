Gençlik ve sporun merkezi Sultanbeyli

İstanbul’un en fazla genç nüfusa sahip ilçelerinden biri olan Sultanbeyli’de, gençlik ve spor hizmetlerine yatırım artarak devam ediyor. Spor şehri Sultanbeyli için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Tombaş, “Geleceğin Şampiyonları Sultanbeyli’de yetişecek’ hedefimizi, yatırım ve projelerimizle güçlendiriyoruz” dedi.

SPORA DEV YATIRIM

İlçe genelinde devam eden spor yatırımları için geçtiğimiz günlerde, toplu açılış ve temel atma tören Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Şehit Üsteğmen Rahim Çelik Spor Kompleksi ve 15 çok amaçlı spor sahası hizmete açıldı. Battalgazi Spor Salonu ve Fatih Spor Kompleksi’nin temelleri atıldı. Battalgazi Kapalı Spor Salonu’nda basketbol, voleybol ve hentbolun yanı sıra okçuluk ve farklı salon sporlarına yönelik alanlar bulunacak. Tesis, 200 kişilik seyirci kapasitesiyle müsabakalara da ev sahipliği yapacak. Fatih Spor Kompleksi ise futbol sahası, tenis kortu, atletizm pisti ve sosyal donatı alanlarıyla hizmet verecek.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN SPOR KOMPLEKSİ YÜKSELİYOR

Sultanbeyli’nin en büyük spor yatırımlarından Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nin yapımı sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle temeli atılan kompleks, 26 bin metrekare inşaat alanı ve 1.989 kişilik seyirci kapasitesiyle hizmet verecek. Tesiste yüzme havuzu, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, farklı branşlara yönelik spor salonları ve fitness alanlarının yanı sıra kütüphane, kafeterya, kaykay pisti ve sosyal alanlar bulunacak.

Komplekse ilişkin bilgi veren Başkan Tombaş, “Sultanbeyli’mize ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek bir tesis kazandırıyoruz. Sporcularımız burada daha iyi şartlarda antrenman yapacak, çocuklarımız farklı branşlarla tanışacak. Kütüphanesi ve sosyal alanlarıyla gençlerimizin eğitimine ve sosyal hayatına da katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

TURGUT REİS GENÇLİK KAMPI VE MESİRE ALANI

Sultanbeyli Belediyesi’nin gençlere yönelik önemli yatırımlarından Turgut Reis Gençlik Kampı ve Mesire Alanı, yaklaşık 400 dönümlük alanda hayata geçirilecek. Binicilik ve okçuluk alanları, hokey ve çok amaçlı spor sahaları, geleneksel oyun alanları ve kıl çadırlarıyla gençlere spor ve kamp imkânı sunulacak. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisler, kafe ve piknik alanlarıyla ailelerin de yararlanabileceği proje, ilçeye doğayla iç içe yeni bir yaşam alanı kazandıracak.

Lisanslı sporcu sayısını artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Tombaş, “Belediyemiz bünyesinde 7 bine yakın lisanslı sporcumuz var. Hedefimiz bu sayıyı 20 bine çıkarmak. Her yeni tesisimiz, her kursumuz bu hedefe ulaşmak için attığımız bir adım. Çocuklarımızın disiplinli çalışmayı ve birlikte başarmayı öğrenmesini önemsiyoruz. Daha fazla evladımızın Türkiye’de ve dünyada başarı kazanması için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

GENÇLERE EĞİTİM VE ULAŞIM DESTEĞİ

Gençlik merkezleriyle öğrencilerin eğitimine ve sosyal gelişimine yönelik imkânlar artırılıyor. SUGEM bünyesindeki ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları, deneme sınavları ve rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına katkı sunuluyor. Şehir Kütüphanesi, Bilim Sultanbeyli ve Dil Akademisi de gençlere kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sağlıyor.

Üniversiteyi yeni kazanan gençlere Eğitim Başarı Ödülü kapsamında lisans için 15 bin TL, ön lisans için 10 bin TL destek veriliyor. Sultanbeyli’de ikamet eden üniversite öğrencilerinin İstanbulkart abonman ücretleri de eğitim yılı boyunca karşılanıyor.

Gençlerin her alanda yanında olduklarını vurgulayan Başkan Tombaş, “Sınava hazırlanırken kurslarımızla, üniversiteyi kazandıklarında başarı ödülümüzle, eğitimleri boyunca ulaşım desteğimizle gençlerimizin yanındayız. Evlatlarımızın kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi için Sultanbeyli’mizin imkânlarını büyütmeye devam edeceğiz” dedi.