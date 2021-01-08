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Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı iş başvurusu Spor Bakanlığı alım şartları
Ekonomi

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı iş başvurusu Spor Bakanlığı alım şartları

Spor Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru. Üniversitelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı kamu person alımı gerçekleştirmekte. Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları iş başvurusunda bulunacaklar en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve ilgili öğrenim dallarından mezun olan, KPSS sınavında KPSS P4, KPSS P23, KPSS P29, KPSS P39 ve KPSS P3 puan türünde istenen puanı elde etmiş olan adaylar başvuruda bulunabilecek. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte Spor Bakanlığı personel alım detayları.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:14:00 -
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı iş başvurusu Spor Bakanlığı alım şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı  merkez  teşkilatında  istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48’inci  maddesinin  (A)  bendinde  yer  alan genel şartları taşımak.

Üniversitelerin  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  ve  yukarıda  yer  alan  tabloda belirtilen  öğrenim  dallarından  veya  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak. ÖSYM   tarafından   2019   ve   2020   yıllarında   yapılan   Kamu   Personeli   Seçme Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru  şartlarını  taşıyan  adaylar,  08  Şubat  2021  (10.00)  -  15  Şubat  2021  (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvurusu istenen belgeler neler?

başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır. Basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.  Bu  duyuruda  belirtilen  esaslara  uygun  olmayan,  posta  yolu  veya  şahsen  müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru  işleminin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olması gerekmektedir. İlan  edilen  kontenjanlar  için  belirlenen  başvuru  tarihinin  son  günü  itibariyle  aranan nitelikleri taşıyan adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı kontenjan gruplarından sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım ilan detayları için tıklayın

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