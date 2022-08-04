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Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Ekonomi

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

GSB personel alımı başvuru tarihi | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı hangi iller için yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları:

Yeniakit Publisher
2022-08-04 21:32:00 - 2022-08-04 22:08:38
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını merak ediyor. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, alımlar ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alınacağını açıkladı. 

Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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