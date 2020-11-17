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Spor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:19:35 -
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.
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