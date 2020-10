Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'daki spor salonlarının açılışını yaptı:

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlık olarak, gençlerimiz ve spor camiamız için her şeyin en iyisini üretmekle meşgulüz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Hacı Osman Ayyıldız, Şehit Battal Yıldız, Şehit Mustafa Özata ve Şehit Resul Coşkun Spor salonlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Konya'nın spor anlamında çok ciddi yatırımlar aldığını söyledi.

Sporla ilgilenen tüm vatandaşların her şeyin en güzeline layık olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Biz de bu çerçevede bakanlık olarak gençlerimiz ve spor camiamız için her şeyin en iyisini üretmekle meşgulüz. Yerel yönetimlerimiz ve siyaset camiamızın bu anlamdaki iş birlikleri ve sinerjisi bize güç veriyor." diye konuştu.

Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin gayretlerinin, Konyalı gençlerin spor geleceğine yönelik umutlarını diri tuttuğunu belirtti.

Konya'ya yapılan yatırımların devam ettiğini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İslam Oyunları'nı 2021 yılında Konya'nın ev sahipliğinde her zamankinden çok daha güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Yine bu vesileyle Konya'ya en yeni, en modern veledromu kazandıracağız. Önümüzdeki günlerde veledromun temelini atmak için de birlikte olacağız. Yine olimpik havuzun temelini de attık. Gençlerin eğitimle ve sporla iç içe olması bizim önemli hedeflerimizden biri. Zira gençlerimizin bir dakikalarını bile heba etmeden dolu dolu geçirmeleri adına onların her alanda her imkana erişmeleri gibi spora erişimleri de o kadar mühim."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından açılışı gerçekleştirilecek dört spor salonunun hayırlar getirmesini dileyerek kurdele kesim törenine katıldı.

Ardından dualarla açılışı gerçekleştirilen Şehit Hacı Osman Ayyıldız Spor Salonu'nu ziyaret eden Kasapoğlu, burada sporcuların mini gösterisini izledi, sporcu gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Toplu açılış törenine Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile spor salonlarına isimleri verilen şehitlerin aileleri katıldı.

- 2021 İslami Dayanışma Oyunları Genel Koordinatörlük Hizmet Binasının açılışı

Bakan Kasapoğlu, daha sonra 2021 İslami Dayanışma Oyunları Genel Koordinatörlük Hizmet Binasının açılışı için düzenlenen programa iştirak etti.

Kasapoğlu, 2021 İslami Dayanışma Oyunlarının hazırlık çalışmalarının, Genel Koordinatörlük binasının açılmasıyla başladığını dile getirerek, "Gerek tesis noktasında gerekse hazırlıkların diğer yönleri çerçevesinde inşallah tüm hızıyla bu faaliyetleri alnımızın akıyla, Konyalıların o sıcak ev sahipliğinde gerçekleştireceğimizden şüphemiz yok. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun, hayırlara vesile kılsın." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Angı ile düzenleme kurulu toplantısına katıldı. Toplantı, basına kapalı devam etti.