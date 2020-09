Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Artık dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden tesislerimiz var"

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden spor tesislerine sahip olduğunu söyledi.

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Ankara'da düzenlenen "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliğinde konuşan Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 salgınını bütün insanlık olarak atlatıp bu etkinliklerin daha fazla insan katılımıyla gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu ve salgının getirmiş olduğu her türlü dezavantaja rağmen böylesine güzel bir organizasyonda emeği olan herkese, özellikle de Herkes İçin Spor Federasyonuna teşekkür etti.

Dünyanın yaşadığı bu salgın sürecinde sporun, hareketliliğin, sağlığın, zindeliğin, yaşanabilir bir dünya için çevrenin ve bu bilincin egemen kılınmasının apayrı bir önem taşıdığını belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa Spor haftası ve bu organizasyon bizlere hareketliliğin sadece bir haftaya, bir güne mahsus değil her gün olması gerektiğini gösteriyor. Sporun her birimiz için bir yaşam tarzı olması gerektiğini bizlere gösteriyor. Bu bilincin artmasına bu şuurun yaygınlaşmasına yönelik bu tür çalışmalar her birimiz için çok ama çok mühim. Bakanlık olarak bu çalışmaları tüm gücümüzle destekliyoruz. Hep birlikte sporun, hareketliliğin çok kritik bir yaşam tarzı olduğunu idrak ettiğimiz bir salgın sürecini yaşıyoruz."

Bakan Kasapoğlu, uzmanların salgın ile mücadelede vücut direncinin ve bu direnç için de sporun ne kadar önemli olduğunu her daim söylediklerini hatırlatarak, "O yüzdendir ki aktif ve hareketli bir hayat sürmenin ne kadar mühim olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyoruz." dedi.





- "Amacımız milletimizin spora erişimini daha kolay kılmak"





Bir süre boyunca evde kalmayı teşvik ettiklerini fakat 'Evde kal hareketsiz kalma' sloganıyla sporu teşvik ettiklerini ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Hareketsiz kalmanın getirdiği dezavantajları hareketlilikle, sporla yeneceğimizin bugün daha çok bilincindeyiz. Bu manada geliştirdiğimiz çalışmalar her geçen gün önem kazanıyor. Bugün hep birlikte buradayız hamdolsun, elbette şartları maskeyi, mesafeyi, temizliği göz önünde bulundurarak buradayız. Sporun engel tanımadığını, sporun her koşulda yapılabileceğinin mesajını vermek üzere buradayız. Gördüğünüz gibi Ankara'mız için bu tesisi yeniledik, başka çalışmalarımız da var. Amacımız halkımızın, milletimizin spora erişimini daha kolay kılmak. Spor için var olan engelleri, bahaneleri ortadan kaldırmak. Herkes için günün bir parçası da olsa mutlaka ama mutlaka sporun bir yaşam tarzı olmasını sağlamak."

Dünyanın salgınla mücadelede nasıl bir süreci yaşadığının hep birlikte görüldüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla güçlü liderliğiyle her alanda konulan iddialarla halkımızın bu anlamda dirayetiyle salgınla mücadelede hamdolsun örnek bir ülkeyiz. Bugünler de el ele gönül gönüle vererek güçlü bir şekilde altacağımız günler." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, bundan sonra daha hareketli, çevreye ve tabiata karşı daha duyarlı olunması gerektiğini anlatarak, "Bilinçli tüketimi, sağlıklı bir bedeni vazgeçilmez unsur olarak algılayan bireyler olacağız. Bu manada hareketliliğin gerek farklı spor branşlarıyla, gerek yürüyüşle gerek bisikletle sağlanabileceği noktasında kendimizi geliştirmiş olarak yarınlara yürüyeceğiz. Spor herkes içindir diyoruz. Federasyonumuzun ismi Herkes için spor. Genç yaşlı, kadın erkek, engelli engelsiz tanımıyoruz sporda." diye konuştu.





- "Dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden tesislerimiz var"





Türkiye'nin spor altyapısı anlamında çok geliştiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, "O yüzdendir ki spor seferberliği Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden itibaren İstanbul'da başlatmış olduğu bu misyon, bu ışık önemli bir seferberliğe dönüştü. Ülkemizin dört bir yanında artık dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden tesislerimiz var, her branşta, sadece futbolda değil. Yüzmesiyle, kış sporlarıyla, salon sporlarıyla her alanda dünyaya meydan okuyan bir tesis alt yapısı var." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, her spor tesisi açılışında kadınların tesislerin kullanımı için en önemli davetlileri olduğunu kaydederek, "Bu tesis altyapısını insanımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla nasıl daha verimli bir şekilde değerlendiririz, bunun çabası içerisindeyiz. Toplumun öncesi kadınlar anlayışıyla, 'sporun öncüsü kadınlar' projemiz var. Kadınlarımızın bir birey, bir anne olarak, bir eş olarak sporda öncü olmasının sporu tabana yayma politikamızda çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporu tabana yaydıktan sonra performans ve yetenek noktasında iddiası olan bireyleri yönlendirme projesinin geldiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Tıpkı 2019 yılındaki başarılarımızda olduğu gibi yarınlar, iddiası olan sporcularımızla ve takımlarla her branşta madalyalarla, şampiyonluklarla bu şanlı bayrağı dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıracak güçlü yarınlar olacak buna inanıyoruz." dedi.

Yetenek projesiyle çok önemli kazanımları elde edeceklerine inandıklarını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Başlattığımız projeler, 10 bin pota, yer gösterin pota yapalım diyoruz. Gençlerimiz artık basketbol oynamak için pota yapmak için farklı yöntemlerle çabalara girişmesinler. Her türlü imkanı sağlayalım gelsinler onlar sporlarını yapsınlar. Yine yetenek taraması gençlerimiz, bizim en büyük umudumuz 20 milyon gençle Türkiye dünyanın en büyük genç nüfusuna sahip ülkelerinden bir tanesi. O yüzden yetenek taraması ilkokullarda başlattığımız proje, bu yıl salgın nedeniyle biraz gecikti ama devam edecek durmayacak. Her branşta yetenekli gençlerimizi tarayacağız, spora yönlendireceğiz ve inanıyoruz ki bu projeden de çok ama çok önemli kazanımları elde edeceğiz."





- "Yüzme öğrenmek isteyen herkese öğretme hedefimiz var"





Yüzme bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için çalışma yürüttüklerini dile getiren Kasapoğlu, "Bu kadar su kaynaklarının olduğu bir ülkede 2002 sonrası dört bir yanı havuzlarla donatılmış bir ülkede yüzme bilmeyen kalmasın dedik. O yüzden yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretme hedefimiz idealimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yıl için koymuş olduğumuz 1 milyon yeni yüzme öğrenen kişi sayısını salgına rağmen inşallah aşarak tamamlayacağız. Bu konuda iddialıyız. Türkiye'nin dört bir yanında havuzlarımız var olmayan noktalarda da yükseliyor." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, havuz çalışmalarına ilişkin de "Geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de havuzumuzu açtık. Eyüp Sultan'da havuz inşatımız, Gaziosmanpaşa'da önümüzdeki günlerde temellerini atacağız. Geçtiğimiz hafta Sivas'ta çok modern olimpik bir havuzu açtık. Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te mükemmel bir havuz açılışımız olacak. Burada görmüş olduğunuz bu tesisin yanı başında çok mükemmel bir havuzun projesi tamamlanmak üzere, temelini atmayı planlıyoruz. Havuz olmayan yerlerde bu yaz 100 tane portatif havuz kurduk. Sırf gençlerimizin suyla temasını sağlayalım öğretebildiğimiz kadarıyla pandemiye rağmen yüzme öğretelim diye." bilgisini verdi.

Sporun eğitimle iç içe girmesi noktasına yönelik de Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Sporun eğitimle içi içe girmesi noktasında sporcu bursunu vakıf üniversitelerimizle imzaladık. İnşallah hem spora devam eden hem eğitime devam eden sporcularımızla spordaki iddiamızı el birliğiyle çok çok daha farklı noktalara taşıyacağız. Biz inanıyoruz ki sporun ruhu birleştiren, dönüştüren rehabilite eden ruhu yarınların güçlü Türkiyesi'nde önemli bir misyonu önemli bir manayı taşıyacak. Önümüz sonbahar, kış, kendine özgü şartları var. Hiçbir şartın spor için engel olmadığını düşünüyoruz. O yüzden sizleri yürüyüş yapmaya, sonbahar yürüyüşleri, bu alan çok güzel oldu yürüyüşlere buraya bekliyoruz. Yine güçlü bir bağışıklık, zinde bir hayat için bugüne kadar başlangıç yapmadıysak, bu haftayı Avrupa Spor haftasını bir fırsat bilelim, bugün itibariyle el birliğiyle maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sporumuza başlayalım. Tesislerimiz her daim milletimizin emrinde. Tesislerimizi 7/24 hizmet anlayışana göre milletimizin hizmetine açtık."





- "Spor turizminde de iddiamız var"





Bakan Kasapoğlu, "Tesislerimiz sadece milletimizin değil dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların. Spor turizminde de iddiamız var. Hakikaten tesislerimizin rekabet gücü çok çok farklı, anlamlı. Ülkemiz çok yakın bir zaman diliminde spor turizminde de önemli bir destinasyon olacak. İnanıyorum ki bunu hep birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet video bağlantısıyla 81 ilde Avrupa Spor haftası etkinliklerini başlattı. Bakan Kasapoğlu, Sivas'a, Gaziantep'e bağlanarak oradaki sporseverlere spor etkinliklerinin önemini anlattı, daha sonra video bağlantısıyla 81 ildeki sporseverlere el sallayarak etkinliklerin startını verdi.

Daha sonra spor federasyonları standlarını gezen Bakan Kasapoğlu, etkinliğe katılan sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Herkes İçin Spor Federasyonu, Avrupa Spor Haftası kapsamında 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında 81 ilde "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla etkinlikler gerçekleştirilecek.

Etkinlikte konuşmaların ardından halk oyunları, capoeira, tekvando, freestyle futbol-basketbol-bisiklet, wushu gibi spor gösterileri de yapıldı.

Etkinlikte daha sonra his pedelcar parkur etkinliği, halat çekme yarışması, çuval yarışı, ip atlama, mangala, matrak, bilek güreşi, tranbolin, hemssball, sokak satrancı, floor curling, badminton, dart, squad yarışması, mini golf, koca ayak oyunları ve benzeri spor branşlarında tanıtımım etkinlikleri gerçekleştirilecek.



Anıttepe Spor Kompleksi'nde alana kurulan sahneden gün boyunca illerden gelen görüntüler sinevizyon gösterisi ile aktarılacak.