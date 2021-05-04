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Gündem Gençlik nereye gidiyor! Tık uğruna kız çocuklarına dayak
Gündem

Gençlik nereye gidiyor! Tık uğruna kız çocuklarına dayak

Sosyal medyanın gençler için büyük bir tehlike olduğu bir kez daha tescillendi. İzmir'de henüz 14-15 yaşlarındaki iki kız arkada fenomen olma hayaliyle kendilerinden küçük 2 kız çocuğunu dövüp, görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 11:37:00 - 2021-05-04 11:38:52
Gençlik nereye gidiyor! Tık uğruna kız çocuklarına dayak

Sosyal medya, genç nesilleri esir almaya devam ediyor. İzmir’den gelen haber sosyal medyanın gençler için büyük bir tehlike olduğu bir kez daha tescilledi.

Dövüp sosyal medyadan paylaştılar

İzmir Konak'ta 29 Nisan'da biri 14 diğeri 15 yaşındaki 2 kız, kendilerinden küçük olan İ.E. ve H.K. adlı kız çocuklarına saldırıp darp etti. Magandaların 3 erkek arkadaşı da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Fenomen olmak için daha önce de tanımadıkları kişileri döven zorbalar, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Darp raporu alan çocukların aileleri şikayetçi oldu. Polis tarafından aranan şahısların, İ.E. ve H.K.'ye sosyal medya üzerinden mesaj atarak özür diledikleri ve hesaplarını kapattıkları öğrenildi. Mağdur çocuklar, "Saçımızdan sürükleyip başımızı yere vurdular. 10 dakika dövüldük ama çevredekiler müdahale etmedi" diye konuştu.

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Yorumlar

Z kusagi dedikleri bunlar olsa gerek...

fakat üzülmeyin'; 15 dakika sonra yine el ele kol kola beraberler...
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Mustafa EROĞLU

BUNLAR BİR GÜN SEVGİLİLERİNİ DE BUNDAN DAHA BETER EDER
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