Gençlik iksiri aşıda mı saklı? 60 yaş sonrası zona aşısı olanlar biyolojik olarak daha genç kalıyor!
Sağlık

Gençlik iksiri aşıda mı saklı? 60 yaş sonrası zona aşısı olanlar biyolojik olarak daha genç kalıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gençlik iksiri aşıda mı saklı? 60 yaş sonrası zona aşısı olanlar biyolojik olarak daha genç kalıyor!

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen ve tıp dünyasında büyük yankı uyandıran dev bir araştırma, yaşlanmayı durduracak şifrenin beklenmedik bir yerde olabileceğini ortaya koydu.

70 yaş üzerindeki 3 bin 800’den fazla kişinin verilerini titizlikle inceleyen bilim insanları, 60 yaşından sonra zona aşısı (herpes zoster) yaptıran bireylerin, aşılanmayan akranlarına oranla biyolojik yaşlanma göstergelerinde çok daha sağlıklı ve "genç" sonuçlar verdiğini saptadı. Hücre düzeyindeki bu çarpıcı fark, bağışıklık sistemini diri tutmanın sadece hastalıklardan korumakla kalmayıp, vücudun biyolojik saatini de yavaşlatabileceğini bilimsel olarak kanıtladı.

 

Modern tıbbın "uzun ömür" (longevity) çalışmalarına yeni bir soluk getiren bu bulgu, virüslerin vücutta yarattığı kronik enflamasyonun yaşlanma üzerindeki yıkıcı etkisini de gözler önüne seriyor. Araştırmacılar, zona aşısının vücuttaki saklı enfeksiyon baskısını azaltarak hücrelerin yıpranmasını engellediğini ve adeta "koruyucu bir kalkan" görevi gördüğünü belirtiyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşlanma vizyonunda bağışıklık stratejilerinin artık merkezi bir rol oynaması gerektiğine dikkat çekerken, bu çalışma ileri yaşlardaki yaşam kalitesini artırmak isteyenler için umut verici bir rehber niteliği taşıyor.

