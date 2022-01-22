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Siyaset Gençlerle yapılan ankette bomba sonuç!
Siyaset

Gençlerle yapılan ankette bomba sonuç!

Türkiye'deki 15-25 yaş arası gençlerle yapılan son ankette, AK Parti'nin oy oranı yüzde 40, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edenlerin oranı ise yüzde 50'nin üzerinde olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 10:28:00 -
Gençlerle yapılan ankette bomba sonuç!

2023 seçimleri için hazırlıklarına başlayan AK Parti, sıklıkla gençlerin nabzını tutuyor.

15-25 yaş arası gençlerle yapılan son anketlere göre, AK Parti, yüzde 40 oy oranı ile gençlerin ilk tercihi. AK Parti’nin en yakın rakibi olan CHP ile arasında oy farkı ise en az 10 puan. Anketlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı da yüzde 50’nin üzerinde. AK Parti kaynakları, bugüne kadar yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranının yüzde 50’inin altına hiç düşmediğinin altını çizdi.

Erdoğan gençlerle sık sık bir araya geliyor

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde partinin genç milletvekilleriyle bir toplantı yapıldığı, toplantıda gençlerle ilgili anket sonuçlarının masaya yatırıldığı ve önümüzdeki süreçte atılacak adımların değerlendirildiği öğrenildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘teknofest kuşağı’ olarak tanımladığı gençlerle sık sık bir araya geliyor.


AK Parti kurmayları “Z kuşağıyla bir sıkıntımızın olması söz konusu değil. Çünkü en başta biz gençler arasında öyle bir ayırım yapmıyoruz. Z kuşağı, gençlerin kullandığı bir tabir değil. AK Parti; gençleri dinleyen, şikâyet ve temennilerini dinleyen ve buna yönelik hızlıca aksiyon alabilen, yegâne bir parti. Gençlerden gelen talepleri hızlıca yerine getiriyoruz. İlk defa oy kullanacak tüm seçmenlerimizi en az 2 defa ziyaret edeceğiz. Mahalle ve üniversite programları yapacağız. Üniversitelerde bir seferberlik başlatacağız. Cumhurbaşkanı’mız adına sosyal medyayı kullanarak, kendimizi, partimizi, yapacaklarımızı en doğru dille anlatmak için çalışacağız” dedi.
Kaynak: Türkiye gazetesi

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Yorumlar

Dadaş

Bomba elinizde patlayacak faturalara bir bakın. Geleceği görmeniz için kahin olmanıza gerek yok deve kuşu gibi kafanızı toprağa görmeseniz kafi. Boş anketler size kazandırmaz sadece refah. Bir otomobil 500 bin tl olmuş yakıt 15 tl enerjiye yüzde 130 zam herşey uçtu. Nasıl seçim alacaksınız kuru milliyetçiliklemi karşıda pkk var diyerekmi komedi.
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