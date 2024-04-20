Gençlerin yaz kampı devletten! Başvuru tarihleri belli oldu: İşte şartlar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen ücretsiz yaz kampları için geri sayıma geçildi. "Deniz" ve "Doğa" olarak 2 gruba ayrılan kamplara başvuru süreci önümüzdeki ay başlıyor.

Barınmadan yeme-içmeye, ulaşımdan sağlık hizmetine kadar tüm temel ihtiyaçlardan ücretsiz faydalanacak olan gençler, her gün farklı aktivitelerle de eğlenceyi doruklarda yaşayacak. Geçen sene sayısı 50'ye çıkan gençlik kampları, 111 bini aşkın katılımcıyı ağırlayarak rekor kırmıştı.

Genel itibarıyla 7 gün süren kampların bu sene temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Temmuz ayından ekim ayına kadar sürmesi beklenen yaz kampları kapsamında gençler, at biniciliği, kano, ip parkuru, dağ bisikleti, paintball, halk oyunları, müzik etkinlikleri ve tiyatrolar gibi onlarca aktiviteden faydalanacak.

KİMLERE ÖNCELİK TANINACAK?

Aile aylık net geliri net asgari ücretin altında olanlara, bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlara, kamplara katılmak amacıyla üç yıl başvuru yaptığı halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, sosyo-ekonomik koşullar itibarıyla dezavantajlı durumda olan gençlere, kamp atamalarında belirli oranlarda öncelik tanınacak.

Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecek.

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MERAK EDİLEN 15 SORUYA 15 CEVAP

1- Gençlik kamplarına ne zaman ve nereden başvurabilirim?

http://genclikkamplari.gsb.gov.tr adresinden.

9 Mayıs - 2 Temmuz arasında.

2- Başvuru sonucunu nereden öğrenebilirim?

https://gencizbiz.gsb.gov.tr, http://genclikkamplari. gsb.gov.tr adreslerinden.

3- Gençlik kampı sonuçları açıklandığında ne yapmalıyım?

Kampa katılmaya hak kazandığınızda; başvuru sonuç formunuz ile formda istenilen diğer belgeleri size en yakın Gençlik Merkezi'ne formda belirtilen tarihlerde teslim ediniz.

4- Gençlik kampları için herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

Hayır.

5- Gençlik kamplarına ulaşım nasıl sağlanıyor?

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, daha önce ilan edilen toplanma merkezlerinde buluşan kamp kafilesi otobüslerle kamp alanına ulaştırılır.

6- Gençlik kamplarına gidiş ve kamplardan dönüşlerde yemek ihtiyacı nasıl karşılanılıyor?

Mesafeye göre kampçılarımıza kumanya veya yemek verilmekte.

7- Gençlik kampına arkadaşımla katıldım, aynı odada kalabilir miyiz?

Yeni arkadaşlıkların kurulması ve aktivitelere daha kolay uyum sağlanması amacıyla ülkemizin çeşitli illerinden gelen gençler farklı odalarda misafir edilmekte.

8- Gençlik kamplarından kaç defa yararlanabilirim?

Deniz, doğa ve kış kamplarından yalnızca bir defa yararlanılabilmekte.

9- Gençlik kamplarında istemediğim aktivitelere katılmak zorunda mıyım?

Katılım zorunlu değil ancak grup olarak hareket edildiğinden; kampçının aktivitenin yapıldığı alanda bulunması gerekmekte.

10- Gençlik kamplarında görevli personel nasıl seçiliyor? Özellikleri nelerdir?

Gençlerimizi emanet ettiğimiz personel, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlığı tarafından açılan Kamp Liderliği Eğitimi ile Oryantasyon seminerlerine katılıyor ve bu eğitim ile seminerleri başarıyla tamamlamaları zorunlu tutuluyor. Hem kamplara giderken hem de kamplardan dönerken kampçılara refakat edecek kişiler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından seçiliyor.

11- Gençlik kampları kaç gün sürüyor?

Genel itibarıyla yedi gün. Her yıl planlamaya göre de değişebilmekte.

12- Herhangi bir nedenle kamptan ayrıldığım zaman uygulanacak prosedür nedir?

Reşit olan kampçı dilekçe yazarak kamptan ayrılabilir. Reşit olmayan kampçılar için ise; başvuru formunda imzası olan velinin kampçıyı kamptan kimin alacağına ilişkin bilgilerin olduğu dilekçeyi kampçının bulunduğu kampa faksla göndermesi zorunludur.

13- Gençlik kampında cep telefonu kullanabilir miyim?

Cep telefonlarının kullanımına serbest zamanlarda izin verilmektedir.

14- Gençlik kampı alanı dışına çıkabilir miyim?

Güvenlik nedenlerinden dolayı kampçıların dışarı çıkmalarına izin verilmemektedir. Gezi zamanlarında kampçının özel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla belirli süre izin verilir.

15- Yemek düzeni nasıl?

Diyetisyenlerle birlikte hazırlanan menülere göre üç ana ve bir ara olmak üzere dört öğün tabldot usulü dağıtılır. Kamp alanı dışında yapılan gezilerde ise hazırlanmış kumanya verilir.