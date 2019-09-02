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Gençlerin maceracı yönleri ortaya çıktı

Şehitkamil Belediyesi, yaz tatili boyunca düzenlediği gençlik kampları ve doğa sporları faaliyetleriyle gençlerin maceracı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkartmasını sağladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Gençlerin maceracı yönleri ortaya çıktı

Şehitkamil Belediyesi, yaz tatili boyunca düzenlediği gençlik kampları ve doğa sporları faaliyetleriyle gençlerin maceracı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkartmasını sağladı. 4 mevsim boyunca öğrenci gruplarını ağırlayan kamp alanı, iki buçuk aylık yaz tatili süresi boyunca 7 binin üzerinde kampçıyı misafir etti.


Yaz tatili dönemi boyunca ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini günübirlik ve üçer günlük kamp programlarıyla Dülük Tabiat Parkı’nda yer alan Gençlik Kampı’nda misafir eden Şehitkamil Belediyesi, kampların içeriği ve düzenlenen sosyal etkinliklerle gençlerden tam not aldı. Tatil süreci boyunca binlerce öğrenciyi doğa ile buluşturan Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok faydalı etkinlik düzenledi. Kamp programında yer alan spor aktiviteleri ile yeteneklerini geliştiren öğrenciler, doğada daha sağlıklı bir yaşama adım attılar.



“İleride anlatacak anılar biriktirdiler”


Kamplara katılan çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin aynı ortamda yaşayarak birbirlerine destek olduklarını ve arkadaşlık kavramının önemini anladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaz tatili dönemi boyunca gerçekleştirilen gençlik kampı faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi:


“Gençlik Kampı’mızda gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerimiz sorumluluk duygusu kazandı, öğrencilerimizin özgüvenleri arttı. Kampçılarımız, ileride anlatacak anılar biriktirdiler. Doğayla iç içe yapılan aktiviteler yoluyla öğrencilerimize tabiat sevgisi aşılandı. Kamp alanında yer alan farklı parkur ve istasyonlarda çocuklarımızın ve gençlerimizin paylaşımcı, maceracı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarmalarını sağladık. Grup içerisinde iletişimi ve ekip çalışmasını güçlendirecek çalışmalar da gerçekleştirdik. Tüm öğrencilerimizin mutluluğu, moral depolamaları ve yeni eğitim-öğretim dönemine daha güçlü, zinde ve motive olmuş bir şekilde başlamaları adına gerçekleştirilen bu çalışmalarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.Gençlik Kampı’mızda çalışmalar 4 mevsim esasına göre devam ediyor. Sonbahar ve kış döneminde de aralıksız olarak faaliyetlerini sürdürecek. Kamp çalışmalarına tüm gençlerimizi davet ediyorum.”

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
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