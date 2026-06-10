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Aktüel Gençlerin kavgası ölümle bitti! 17 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı
Aktüel

Gençlerin kavgası ölümle bitti! 17 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Gençlerin kavgası ölümle bitti! 17 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı

Ankara Etimesgut'ta 17 yaşındaki çocuk, parkta tartıştığı 16 yaşındaki K.A.’yı bıçaklayarak öldürdü.

Ankara’da iki genç arasında parkta çıkan kavga ölümle sonuçlandı.

 

Olay, dün akşam Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. (16) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., 17 yaşındaki çocuk tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelinin babasının da gözaltına alındığı öğrenildi.

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