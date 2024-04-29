Gençlerin iç sızlatan görüntüsü!

Onlarca gencin birbirine girdiği kavga, görenlerin içini sızlattı.

Son dönemde özellikle lise çağındaki gençlerden gelen görüntüler, gençlerimizin etkisi altında kaldığı sosyal medya ve benzeri platformlarla nasıl bir hale geldiğini gösteriyor.

'Voleybol topuna ayakla niye vuruyorsun' kavgası!

Bugün Üsküda Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi dersinde voleybol topuna ayakla vurulması nedeniyle öğrenciler arasında kavga çıktı.

Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgası başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgaya karışan öğrencilerden E.O.'nun babası Elvan Oğlakçı, "Ders esnasında çocuklar voleybol oynarken top nedeniyle tartışmışlar. Saat dört gibi dışarıya çıkınca yaklaşık 25 kişilik öğrenci ve öğrenci olmayan bir grup, üç kişiyi darp edip bıçak çekiyorlar. Okuldakiler çocukları kurtarıyor. Ama o anda herhangi bir adli işlem başlatılmıyor. Sağlık sorunu olsa bile bir müdahale yapılmıyor. Ben şikayetçiyim" dedi.

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