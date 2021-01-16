Gençleri ve aileleri 'Temel' den etkileyecek eser

Sabah Gazetesi, Ramazan ayı öncesi önemli bir kültürel hizmete daha imza atıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 180 Müslüman ilim adamının 10 yıllık çalışmasıyla hazırlanan, 8 cilt ve 4400 sayfalık "Temel İslam Ansiklopedisi" okurlarla buluşuyor.

Öğretici üslup, sade ve anlaşılır bir dille birlikte bilgilendirici çizimler eserde yer alırken 1426 maddelik çalışmada İslam dini ile ilgili temel konular yanı sıra İslam büyükleri hakkında doğru değerlendirmeler de mevcut.

Önemli bir başucu kaynağ

Örgün eğitim, din hizmetleri ve irşat faaliyetleri için yardımcı kaynak olma özelliğine de sahip olan Temel İslam Ansiklopedisi, akademik terim yoğunluğu az tutularak, 383 bilgilendirici çizim eşliğinde okurla buluşacak.Tüm maddeler konuların uzmanlarının ortak çalışması ve onayı ile herkesin kolay anlayabileceği bir dille yazıldı.

Bilgi çizimlerle kolay anlıtım

Temel İslam Ansiklopedisi'ni farklı kılan yönlerinden biri de maddelerin "bilgiçizim"lerle (infografik) zenginleştirilmiş olması. Bunlar, ilgili maddenin daha iyi kavranmasını sağlamak üzere tasarlanan ve bilgiçizim başlığı altında toplanabilecek kroki, harita, tasnif şeması, tablo, kronoloji şeması, liste gibi çeşitli türden çizimleri içeriyor. Bu çizimler, eğitimciler tarafından derslerde eğitim malzemesi olarak da kullanılabiliyor.

"Gönül kampanyasına kapı araladık"

Sabah Gazetesi Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal, Yeni Akit'e yaptığı açıklamada ilgili eserin Ramazan ayı öncesinde önemli bir kültürel hizmet olduğunu hatırlatarak bu fırsatın halkımız tarafından asla kaçırılmaması gerektiğini hatırlattı.



69 kupona verilecek 8 ciltlik özel kutusunda okurla buluşacak olan Temel İslam Ansiklopedisi'nin bir nevi gönül kampanyası olduğunu söyleyen Köksal şunları kaydetti:

" Türk halkına kültürel hizmet sunmak bizler için ilk önceliklerden. Vatandaşlarımızın İslam ile ilgili tam ve doğru bilgiye sahip olması önem arz ediyor. Bu noktada dinimizi daha iyi anlamak ve anlamlandırmak mümkün. İşte bu noktada ailelere ve bilhassa gençlere kolay ulaşabilecekleri bir temel eseri sunmak bizler için ulaşılamaz bir fırsattır"