Gençleri Bu Noktaya Ne Getirdi?

Mirat Görüş: Bir olay olur… Sarsılırız. İkinci bir olay olur… Düşünmeye başlarız. Ama benzer hadiseler arka arkaya geliyorsa artık mesele “tekil vaka” değildir; bu bir toplumsal uyarıdır.

Bugün konuşmamız gereken şey sadece “ne oldu?” değil,

“neden oluyor?” sorusudur.

Bu sorunun cevabı yüzeyde değil; derinde, çok katmanlı bir yapıda saklı.

EĞİTİM VAR AMA TERBİYE YOKSA…

Bugünün eğitim sistemi, bilgi veriyor ama anlam kazandırmıyor.

Zihinleri dolduruyor ama kalpleri boş bırakıyor.

Genç; matematik biliyor, teknoloji kullanıyor, sınav kazanıyor…

Ama öfkesini yönetemiyor, sabretmeyi bilmiyor, merhameti tanımıyor.

Manevi değerlerle beslenmeyen bir eğitim, insan yetiştirmez;

sadece beceri üretir.

Ve beceri, değerle birleşmezse tehlikeye dönüşür.

Bugün gençlerin içinde büyüyen boşluk, işte bu eksikliğin sonucudur.

ŞİDDET NORMALLEŞTİRİLİYOR: EKRANLARIN KARANLIK YÜZÜ

Bir çocuk düşün…

Akşam evde oturuyor ve izlediği dizide:

Mafya kahraman,

Şiddet çözüm,

Güç ise korkutabilmek olarak gösteriliyor.

Bu sadece bir sahne değil; zihne atılan bir tohumdur.

Aynı çocuk, dijital dünyaya giriyor:

Savaş oyunları, çatışma senaryoları, “öldürerek kazanma” mekanikleri…

Gerçek ile kurgu arasındaki çizgi zamanla siliniyor.

Şiddet artık yabancı bir şey değil;

alışılmış, hatta “öğrenilmiş” bir davranış haline geliyor.

DİJİTAL DÜNYA: DENETİMSİZ BİR EVREN

Bugün gençler, sınırsız bir dijital dünyanın içinde büyüyor.

Ama bu dünyanın ne kapısı var ne de filtresi.

Kimlerle konuşuyorlar?

Ne izliyorlar?

Hangi fikirlerle besleniyorlar?

Çoğu zaman bilinmiyor.

Birçok ülke bu yüzden sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiriyor.

16 yaş altına ciddi kısıtlamalar uygulanıyor.

Ama biz ne yapıyoruz?

Telefon veriyoruz… internet veriyoruz…

Sonra da sonucu şaşkınlıkla izliyoruz.

Bu sadece teknoloji meselesi değil,

kontrol ve sorumluluk meselesidir.

AİLE: EN BÜYÜK KORUMA KALKANI AMA…

Aile, bir çocuğun ilk dünyasıdır.

Ama bugün birçok aile, çocuğun dijital dünyasından habersiz.

Aynı evde yaşayan ama farklı dünyalarda kaybolan nesiller var.

Anne-baba “iyi bir hayat” sunmaya çalışıyor,

ama çoğu zaman “iyi bir yön” veremiyor.

Unutulmaması gereken gerçek şu:

Eğitim sadece okulda verilmez, evde başlar.

Ve aile eğitilmeden, çocuk korunamaz.

SOSYAL MEDYA: LAKAYITLIK VE DUYARSIZLIK

Bir başka tehlike de toplumsal duyarsızlık…

Şiddet haberleri artık birkaç saat konuşuluyor, sonra unutuluyor.

Acılar hızla tüketiliyor.

Bu da şu algıyı oluşturuyor:

“Bu olaylar normalleşiyor.”

Oysa en büyük tehlike tam da bu:

Şiddetin sıradanlaşması.

ASIL SORU: NEYİ GÖRMELİYİZ?

Mesele sadece saldırıyı yapan kişi değil.

Onu o noktaya getiren süreçtir.

Değerden kopmuş eğitim

Şiddeti meşrulaştıran medya

Denetimsiz dijital dünya

İlgisiz veya yetersiz aile yapısı

Toplumsal duyarsızlık

Hepsi bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey,

bir bireyin değil, bir sistemin sonucudur.

SONUÇ: ÖNCE ANLAMALIYIZ

Eğer sadece “faili” konuşursak hiçbir şeyi çözemeyiz.

Ama “sebebi” konuşursak bir şeyleri değiştirebiliriz.

Gençleri suçlamak kolaydır.

Ama onları bu noktaya getiren zemini sorgulamak zordur.

Ve gerçek çözüm, tam da oradadır.

Bugün yapılması gereken şey çok açık:

Gençleri sadece eğitmek değil, inşa etmek.

Zihinle birlikte kalbi,

bilgiyle birlikte değeri,

özgürlükle birlikte sorumluluğu vermek…

Aksi halde her yeni olay,

bir sonrakinin habercisi olmaya devam edecektir.