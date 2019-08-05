Gençlere yönelik doğa kamp alanı projesi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı, Akdağ’ın bin 70 rakımdaki eteklerinde kurulmuş olan Kiçir köyü, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret’i misafir etti.

Kiçir Hable’de yapımı planlanan projeleri ve gençlere yönelik doğa kamp alanlarıyla ilgili incelemelerde bulunan Gayret, hazırlık aşamasında olan projeleri çok beğendiğini belirterek, Kiçir ve bölgenin kalkınması yararına yapılacak her türlü faaliyete gereken desteğin verileceğini ifade etti.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, harika doğası ve çalışkan insanıyla dünyaca merak edilen ve ilgi odağı haline gelen Kiçir Hable’yi, olması gereken yere getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Buhan, “Beş yıllık faaliyet planlarımız arasında, gençlere yönelik doğa kamp alanı projesinin yanı sıra, lavanta ekimi ve Kiçir’e has çam reçeli üretim tesisi kurulması çalışmalarımız devam ediyor. Kiçir göletinin tamamlanmasıyla sulama sorunumuz kalmadı, tarımsal üretimde yüzde 100’e varan bir artışla, hem bölgemizin hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağız. Zafer kupası iller arası Kick Boks şampiyonası münasebeti dolayısıyla ilçemizde bulunan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.