0553 313 94 23

Gençlere yönelik doğa kamp alanı projesi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı, Akdağ’ın bin 70 rakımdaki eteklerinde kurulmuş olan Kiçir köyü, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret’i misafir etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:35
Gençlere yönelik doğa kamp alanı projesi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı, Akdağ’ın bin 70 rakımdaki eteklerinde kurulmuş olan Kiçir köyü, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret’i misafir etti.


Kiçir Hable’de yapımı planlanan projeleri ve gençlere yönelik doğa kamp alanlarıyla ilgili incelemelerde bulunan Gayret, hazırlık aşamasında olan projeleri çok beğendiğini belirterek, Kiçir ve bölgenin kalkınması yararına yapılacak her türlü faaliyete gereken desteğin verileceğini ifade etti.


Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, harika doğası ve çalışkan insanıyla dünyaca merak edilen ve ilgi odağı haline gelen Kiçir Hable’yi, olması gereken yere getirmek için çalıştıklarını belirtti.


Buhan, “Beş yıllık faaliyet planlarımız arasında, gençlere yönelik doğa kamp alanı projesinin yanı sıra, lavanta ekimi ve Kiçir’e has çam reçeli üretim tesisi kurulması çalışmalarımız devam ediyor. Kiçir göletinin tamamlanmasıyla sulama sorunumuz kalmadı, tarımsal üretimde yüzde 100’e varan bir artışla, hem bölgemizin hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağız. Zafer kupası iller arası Kick Boks şampiyonası münasebeti dolayısıyla ilçemizde bulunan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:35
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya Rusya'ya nota!
    1. Japonya Rusya'ya nota!
    2. Thompson üzümünün Buldan’da deneme..
    3. Samsun’da 263 litre kaçak içki ele..
    4. Gazişehir Gaziantep'te sezon..
    5. Adanalı aşçılardan Mengen’de..
    6. Selçuklu Belediyespor Wushu Kung-Fu..
    7. Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
    8. Kardeşlerin silahlı bıçaklı kavgası: 2..
    9. Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya..
    10. YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde..
    11. Bakan Soylu'nun talimatı sonrası..
    12. Bahçesinde 22 kök dişi Hint keneviri..
    13. Atatürk Üniversitesi eğitim ağını..
    14. Altın fiyatları
    15. Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı..
    16. Pompalı tüfekli saldırgan adliyeye..
    17. Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük..
    18. İlk kurşun hikayesi ve...
    19. Ereğli’de zabıta denetimleri
    20. Trabzonspor tribünlerine yeni bir..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!