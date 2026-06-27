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Dünya Gençlere ulaşım müjdesi: Yaz boyu toplu taşıma ücretsiz
Dünya

Gençlere ulaşım müjdesi: Yaz boyu toplu taşıma ücretsiz

Yeniakit Publisher
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Gençlere ulaşım müjdesi: Yaz boyu toplu taşıma ücretsiz

İtalya'nın Lazio Bölgesi, gençleri toplu taşımaya teşvik etmek için harekete geçti. Başkent Roma’yı da kapsayan bölgede, 16-25 yaş arası gençler yaz boyunca otobüs ve bölgesel trenlerden ücretsiz yararlanabilecek.

İtalya'nın Lazio Bölgesi, 16-25 yaş arasındaki gençlere yönelik yeni bir ulaşım kampanyasını hayata geçiriyor. Uygulama kapsamında bölge sakinleri, yaz döneminde bölgesel otobüs ve tren hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

Program, özellikle gençlerin yaşadıkları bölgeyi toplu taşıma kullanarak keşfetmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM 1 TEMMUZ-15 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ

Ücretsiz ulaşım kampanyası, 1 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Lazio'da ikamet eden ve Bella X Noi mobil uygulamasına kayıt yaptıran 16-25 yaş arasındaki gençler, kayıt işlemini tamamladıktan sonra 30 gün boyunca ücretsiz ulaşım hakkı elde edecek.

"Lazio in Tour Gratis" adı verilen proje, Lazio Bölgesi tarafından ayrılan 500 bin Euro'luk bütçeyle finanse ediliyor.

Yetkililer, uygulamanın hem gençlerin bölgeyi daha yakından tanımalarını hem de toplu taşıma kullanımını artırmasını hedeflediğini belirtiyor.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Kampanya kapsamında Cotral'ın bölgesel otobüsleri ile Trenitalia'nın bölgesel trenleri ücretsiz kullanılabilecek. Ayrıca Roma-Lido ve Roma-Civita Castellana-Viterbo demiryolu hatları da uygulamaya dahil edildi.

KAPSAM DIŞINDA OLANLAR

Bununla birlikte tüm toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olmayacak. Roma Termini ile Fiumicino Havalimanı arasında çalışan Leonardo Express, Trenitalia'nın Civitavecchia Express seferleri ve Roma metro ağı kampanya kapsamına alınmadı.

Lazio Bölgesi Ulaştırmadan Sorumlu Meclis Üyesi Fabrizio Ghera, uygulamanın hem bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını hem de gençleri toplu taşımaya yönlendireceğini söyledi.

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