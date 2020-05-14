Gençlere tarım sektörüne gelme çağrısı

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 sürecinin tarımın ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdiğini aktaran Kiraz, "Geleceğin mesleği çiftçilik. Tarımla uğraşanlar, bu işi yapanlar sahip olanlar ve ilgili taraflar biliyordu ama bütün dünya ve ülkemiz de bu işin ehemmiyetini, önemini algıladı. Kovid-19 tarımın vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Şu anda çiftçiler yeterince kar edemiyor olabilir. Önümüzdeki dönemde tarımsal ürünler ve gıdalar çok önemli hale gelecek, bundan dolayı çiftçiler güzel karlar elde edecek ve bu meslek cazip hale gelecek." diye konuştu.

Kiraz, Kovid-19'la önemi anlaşılan tarımın daha fazla desteklenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Üretici ek paketlerle desteklenmeli. Türk çiftçisi, dünya çiftçisiyle rekabet edecek duruma getirilmeli. İşletmeler büyütülmeli, altyapı ve sulama yatırımları, kooperatifleşme, birlikleşme gibi sorunları çözülmeli, mazot, gübre ve elektrik gibi maliyetleri düşürülmeli." ifadesini kullandı.

''Genç ve kadın çiftçiler ekstradan desteklenmeli''

Türk tarımının ve çiftçisinin, Kovid-19 sürecinde kimseyi aç bırakmadığına işaret eden Kiraz, şöyle devam etti:

"Genel gıda stokumuz ve tarımsal ürün stokumuzda sıkıntı yaşamadık ve yaşamayacağız da. Bu süreç, 2021'e sarkarsa buna yönelik genel tarım politikası, risk yönetimi, kısa vadeli durum senaryosu hazırlayarak ne gibi olumsuzluklar olur diye planlanması gerek. Çiftçilerimizin de buna yönelik üretimlerini sürdürmesi desteklenmeli."

Kiraz, köy nüfusunun yaş ortalamasının 57'ye çıktığını ve bu kişilerin 6-7 sene sonra iş gücünden düşeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte genç ve kadın çiftçilerimiz 5-10 sene normal desteklemeler dışında ekstradan desteklenmeli. Bu iş, 10 yıla kadar meslek haline getirilmeli. Gıda arz güvenliği ve tarımsal üretimde gelecek yılları kurtarmak istiyorsak, genç çiftçilere önümüzdeki 10 yıl ekstradan yüzde 50 daha fazla destek verilmeli. Kadınlar tarımda kalırsa erkekler de kalır. Genç çiftçiler, 35-40 yaşa kadar desteklenirse artık o işi meslek haline getirip oraya yerleşmiş olur. Tarımsal destekler yanında, SGK prim desteği ve kırsalda yaşamaya yönelik diğer teşvikleri de oluşturmak gerekiyor."

"Köye dönüşler planlı yapılmalı"

Kovid-19'la şehirden köye dönme eğilimi oluştuğunun altını çizen Kiraz, "Burada da dönüşlerin desteklerle kontrollü ve planlı şekilde yapılması lazım. Küçük işletme büyüklükleriyle üretim yapmaya kalkarlarsa, ekonomik olmaz ve sonra yeniden şehre dönüş riski olur.“ uyarısında bulundu.