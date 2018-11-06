Gençlere iş verene 800 lira destek

İŞKUR’un uygulamaya başladığı ‘İşe İlk Adım Projesi’yle gençlerin iş bulması kolaylaştırılacak ve genç işsizliğine çare bulunacak. 100 günlük eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen bir uygulamaya göre işbaşı eğitim programı sonrasındaki istihdam zorunluluğu sürecinde katılımcıların belirli bir oranını istihdam eden işverenlere bu süre boyunca net asgari ücretin yüzde 50’si, zorunlu istihdam süresinin sonrasında 12 ay daha bu kişileri istihdam etmeye devam eden işverenlere ise net asgari ücretin yüzde 25’i kadar destek sağlanacak. Bu çerçevede zorunlu istihdam süresince her bir katılımcı için işverene 800 TL, bu süreden sonraki 12 ay boyunca katılımcıyı istihdam etmeye devam eden işverene ise 400 TL destek verilecek. Proje kapsamında verilecek destek 01.08.2018-31.12.2018 tarihleri arasında açılan programları kapsıyor.

Sözleşme imzalama şartı var

Desteklerden yararlanmak isteyen işyerlerinin İŞKUR İl Müdürlükleri’yle sözleşme imzalamalı. İşbaşı eğitim programı sonrasındaki 45 günlük süreçte ‘İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesi’ imzalanması şart koşuluyor. Proje kapsamındaki destekten 18-29 yaş aralığındaki (19 yaşından gün almış ve 30 yaşından gün almamış) iki yıllık yüksekokul veya dört yıllık fakülte mezunlarını istihdam eden işverenler faydalanabilecek.