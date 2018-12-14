Gençlere ‘icat çıkarın’ çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, sanayi olmadan ekonomik güçten bahsedilemediği gibi, savunma sanayisi olmadan da ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsedilemeyeceğini ifade etti. Yerli ve milli savunma sanayisini tesis etmenin her zaman öncelikli alanlarından olduğunu belirten Bakan Varan, gençlere ‘icat çıkarın’ çağrısında bulundu.

Çoğu sektöre lokomotif olabilir

Varank, savunmada kazanılan yetkinliğin ilgili alt sektörlere ciddi geri besleme sağladığına dikkati çekerek, “Savunmada attığınız yenilikçi bir adım, elektronikten kontrol sistemlerine, aviyonik gelişmelerden metalürjiye, petrokimyadan yazılıma kadar çoğu sektörün lokomotifi olabiliyor. Savunmada geliştirdiğiniz teknoloji, sivil alanlara da hizmet ediyor, sosyoekonomik kalkınmaya büyük çapta katkı sağlıyor” diye konuştu.

Taşeronluk değil, tasarım yapacağız

Savunma sanayisinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi adına çok çalıştıklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti: “Amacımız, uluslararası savunma sanayisi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayini oluşturmak oldu. Stratejiden özgün tasarıma, altyapı kurulumundan teknoloji geliştirmeye, nihai üründen ticarileşmeye kadar her aşamada, aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak projelerin hayat bulması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.”

Varank, sundukları desteklere ilişkin de bilgiler verdi. Bakan Varank, bin 59 Ar-Ge merkezine destek sağladıklarını, genç girişimciliğini hem KOSGEB hem de TÜBİTAK kanalıyla desteklediklerini bildirdi.

Türkiye’nin en büyük hazinesi

Türkiye’nin en büyük hazinesinin genç nüfusu olduğuna işaret eden Varank, şöyle konuştu: “Beşeri sermayemizi en iyi şekilde değerlendirmeye, sizlere hayallerinizi ve fikirlerinizi uygulamaya dökecek ekosistemler oluşturmaya devam edeceğiz. İster ileri teknolojili bir firmada çalışsın, ister savunma sanayisine hizmet etsin, ister sanayide ara eleman niteliğinde olsun, icat çıkaran gençler istiyoruz. Yeni fikirler üreten, uygulanabilir projeler geliştiren veya ticarileştiren tüm gençlerimizin yanındayız. Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri katma değerli üretim ve Ar-Ge öncülüğünde büyüme adına çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu alanda fikir üreten ve ekonomik bağımsızlığımıza katkıda bulunmaya kendini adamış tüm girişimcilerimize kapımız açık. Türkiye’nin potansiyeline ve yapabileceklerine çok büyük bir güven duyuyoruz. Türkiye, atılımını ve yeni büyüme hikayesini yüksek katma değerli üretimle yazacak, bu sayede küresel ekonomide daha üst basamaklara tırmanacak.”

700 yerli patent başvurusu

Savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 65’in üzerinde olduğunu anımsatan Varank, “16 senede, savunma sektöründe 700 yerli patent başvurusu yapıldı. Bunun yüzde 63’ü son 5 yılda gerçekleşti. Tabii ki bunlarla yetinmeyeceğiz. Kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.