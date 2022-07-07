Gençlere bu teröristleri mi örnek göstereceğiz, savcılar nerede? Profesöre 'Seni buradan aşağı atarız' tehdidi
Akit TV'de Manşetlerin Dili Programında Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Deniz Gezmiş'in 1960'lı yılların sonunda İstanbul Üniversitesi'nde görevli hukuk profesörünü tehdit ettiğini belirterek, bu isimlerin Cumhuriyet Gazetesi tarafından cilalanmasına tepki gösterdi. Karahasanoğlu, Cumhuriyet'teki 'Üç Fidan' reklamını göstererek savcıları göreve çağırdı.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan Deniz Gezmiş kitap reklamı ele alındı.
Programda Ali İhsan Karahasanoğlu, Deniz Gezmiş'in 1960'lı yılların sonunda İstanbul Üniversitesi'nde görevli hukuk profesörünü Beyazıt Kulesi'ne çıkararak 'Seni buradan aşağı atarız, ayağını denk al' diye tehdit ettiğini belirterek bu kişilerin Cumhuriyet Gazetesi'nde 'Üç Fidan' şeklinde gösterilmesine tepki gösterdi. Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in skandalı sonrası savcıları harekete geçmeye çağırdı.