0553 313 94 23

Gençlerden örnek davranış

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığına üye gençler, mesire alanlarında temizlik çalışması yaptı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:10
Gençlerden örnek davranış

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığına üye gençler, mesire alanlarında temizlik çalışması yaptı.


AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın ve gençlik üyesi olan yaklaşık 15 kişi, Adıyaman merkeze 23 kilometre uzaklıkta olan Gazihandede Mesire alanında temizlik gerçekleştirildi.


Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen temizlik çalışması kapsamında mesire alanında bulunan çöpler ve atıklar tek tek toplanarak torbalandı. Temiz bir hale getirilen mesire alanı hoş bir görüntüye kavuşurken temizlenen çöpler, çöp aracının alabileceği bir noktaya bırakıldı.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Yalçın, “Farkındalık amaçlı başlattığımız temizlik çalışması sayesinde bugün Gazihandede Mesire alanımızı temizledik. Buraya gelen vatandaşlarımızın attığı, rüzgarın getirdiği atıkları tek tek topladık ve torbaladık. Mesire alanımız tertemiz oldu. Umarız bundan sonra buraya gelecek olan vatandaşlarımız burayı temiz bırakır çöplerini sağa sola atmaz. Adıyaman hepimizin, nasıl bulmak istiyorsak o şekilde de bırakmamız lazım. Temiz bir Adıyaman için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda Pazar Spor ile eşleşti
    1. Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda..
    2. AÖF elektronik kayıt nasıl yapılır?..
    3. Düzce Akçakoca yolu tek şerit
    4. Validen açıklama geldi: Bu sözlerle..
    5. AK Parti MYK toplandı
    6. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)..
    7. Kaliforniya kıyılarında gemi yangını:..
    8. Beef Wellington nedir? Beef Wellington..
    9. Avrupa şampiyonu Alaçatı’da belli..
    10. Atlı Okçuluk Zafer kupası yapıldı
    11. AÖF kayıt yenileme süresi ne zaman..
    12. Antalya’da "kadına şiddete hayır"..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
    14. AK Parti MYK toplandı
    15. Arap Parlamentosundan Honduras ve..
    16. Demirtaş'ın yargılandığı dava
    17. Opr. Dr. Çil: “Kasık fıtığının tek..
    18. Ticaret sicil işlemleri el kitabı..
    19. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın..
    20. Pence'den ABD'ye Rusya uyarısı: Uyanık..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak