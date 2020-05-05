Gençlerden korona virüs kahramanlarına mektup: “Minnettarız”

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüsle mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik mektup yarışması düzenliyor. Son başvuru tarihi 10 Mayıs olan yarışma, ‘Evde Kal Sağlıklı Kal’ anlayışı doğrultusunda online olarak gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik mektup yarışması düzenliyor. Yarışma kapsamında korona virüsün üstesinden gelinmesi için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına, temel ihtiyaçların karşılanması için üretim yapanlara ve güvenlik için çalışan asker ve polislere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda çalışanlara, sağlık personelleri için gençlik merkezlerinde maske üretimi yapan gönüllü gençlere, Vefa Destek Gruplarında görev yapanlara mektup yazılabilecek. Son başvuru tarihi 10 Mayıs olan yarışma, korona virüsle mücadelenin en önemli etmenlerinden biri olan ‘Evde Kal Sağlıklı Kal’ anlayışı doğrultusunda online olarak düzenlenecek.

Yarışmanın sonuçları 19 Mayıs’ta açıklanacak

13-17 ve 18-29 yaş aralığında iki kategorinin olduğu yarışmanın başvuruları ve mektup yazma işlemleri e-genc.gsb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Yarışmanın sonuçları 19 Mayıs tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi web sayfası üzerinden açıklanacak. Yarışmada ödül olarak kategori birincilerine tablet, ikincilerine akıllı saat ve üçüncülerine saat verilecek. Ayrıca yarıştığı kategoride ilk 10’a girenlere 100 liralık hediye çeki armağan edilecek.