  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Yerel Gençlerden akıl almaz hareket!
Yerel

Gençlerden akıl almaz hareket!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 20:45:00 -

Bursa'da tek teker üzerinde motosiklet kullanan gençler görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Bursa'da motosikletliyle anayolda ilerleyen sürücü arkasındaki arkadaşını da düşünmeyip, tek teker kilometrelerce ilerlerken, yürekleri ağza getiren görüntü kameraya yansıdı.

Bursa-Mudanya yolu üzerinde arkadaşı ile ilerleyen bir sürücü, tek teker kilometrelerce seyir etti. Kask ve ekipmansız şekilde ilerleyen sürücü ne kendisini, ne de trafiktekileri düşürdü. Yürekleri ağza getiren sürücünün tehlikeli yolcuğu kameraya saniye saniye yansıdı.

O barajda su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
O barajda su seviyesi yüzde 30'un altına düştü

Yaşam

O barajda su seviyesi yüzde 30'un altına düştü

80 yaşında halen işinin başında!
80 yaşında halen işinin başında!

Yaşam

80 yaşında halen işinin başında!

Kedi bu kez fareyle değil yılanla oynadı
Kedi bu kez fareyle değil yılanla oynadı

Yaşam

Kedi bu kez fareyle değil yılanla oynadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23