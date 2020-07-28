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Spor

Gençlerbirliği'nin en istikrarlısı Zargo Toure

Başkent ekibi, bir sezon aradan sonra yeniden mücadele ettiği Süper Lig'de ilk 7 maçını kazanamamasına rağmen kümede kalmayı başardı - Ligde 2019-2020 sezonunu 12. sırada bitiren başkent ekibinde 32 müsabakada 2 bin 875 dakika süre alan Senegalli stoper Toure, kırmızı-siyahlıların en istikrarlı ismi olarak dikkati çekti - Gençlerbirliği'nin bu sezon attığı 39 golün 24'ü Stancu-Sio ikilisinden geldi. Fileleri 14 kez havalandıran 33 yaşındaki Rumen futbolcu Stancu, kariyer rekorunu kırdı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:27:37 -
Gençlerbirliği'nin en istikrarlısı Zargo Toure

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 2019-2020 sezonundaki en istikrarlı futbolcusu Senegalli stoper Zargo Toure oldu.

Başkent ekibi, bir sezon aradan sonra yeniden mücadele ettiği Süper Lig'e ilk 7 maçını kazanamayarak (4 mağlubiyet, 3 beraberlik) kötü bir başlangıç yapsa da kümede kalmayı başardı.

Ligin 9. haftasındaki Yukatel Denizlispor mağlubiyeti sonrası sezona başladığı teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekipte yönetim, göreve daha önce Galatasaray ile şampiyonluk yaşamış Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Hamzaoğlu ile çıkışa geçen ve küme düşme hattından kurtulan Gençlerbirliği, ilk devrenin kalan 8 maçında 12 puan topladı.

Devreyi 18 puanla 13. sırada bitiren başkent ekibi, ikinci yarıya iyi başlamasa da Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne karşı kritik galibiyetler elde etti.

Salgın arasından sonra oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, sıkıntılı süreç yaşasa da bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunu 36 puanla 12. sırada bitirdi.

Başkent temsilcisinde 32 karşılaşmada 2 bin 875 dakika süre alan Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, bu sezon kırmızı-siyahlı ekibin en istikrarlı ismi olarak dikkati çekti.

Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen 30 yaşındaki Toure'yi, Daniel Candeias takip etti. 32 maçta görev yapan Portekizli futbolcu, 2 bin 701 dakika sahada kaldı.

Gençlerbirliği'nde Stephane Sessegnon 2 bin 499, Flavio Ramos 2 bin 264, Giovanni Sio 2 bin 146, genç futbolcu Berat Ayberk Özdemir ise 2 bin 15 dakika süre aldı.

Kırmızı-siyahlılarda altyapıdan yetişen 9 futbolcu, bu sezon şans buldu.


- Stancu'dan kariyer rekoru


Gençlerbirliği'nin bu sezonki gol yükünü Bogdan Stancu ile Sio çekti. Başkent ekibinin attığı 39 golün 24'ü Stancu-Sio ikilisinden geldi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 24 maçta forma giymesine rağmen 33 yaşındaki Rumen futbolcu Stancu, bir sezonda aynı ligde ilk kez 14 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

Sezon başında başkent ekibine gelen Sio ise 10 golle takımına katkı sağladı.

Öte yandan, kalesinde 56 gole engel olamayan Gençlerbirliği, ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer aldı.


- "En hırçın" Ahmet Oğuz


Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'de bu sezon 34 maçta 86 sarı, 6 kırmızı kart gördü.

18 karşılaşmada forma giyen Ahmet Oğuz, Gaziantep FK ve Galatasaray maçlarında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Attığı gollerle başkent ekibinin kümede kalmasında önemli rol oynayan Sio, sezonu 12 sarı kartla tamamladı.


- Futbolcuların performansı


Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Gençlerbirliği futbolcuları ve performansları şöyle:

FutbolcuMaç Süre (Dakika)Sarı kartKırmızı kartGol
Zargo Toure 322875700
Daniel Candeias 322701903
Stephane Sessegnon 302499103
Flavio Ramos
262264510
Giovanni Sio 28214612010
Berat Ayberk Özdemir312015702
Fabricio Baiano251945900
Bogdan Stancu2418694014
Halil İbrahim Pehlivan221750200
Erdem Özgenç 211632400
Pierre-Yves Polomat 191478810
Ertaç Özbir161396000
Kristoffer Nordfeldt 141260200
Floyd Ayite191184003
Yasin Pehlivan161057511
Ahmet Oğuz 181009220
Sefa Yılmaz17820200
Mattias Bjarsmyr 8630000
Mats Seuntjens 18552300
Nadir Çiftçi13463210
Soner Dikmen8425100
Abdoulaye Diallo 4360000
Rahmetullah Berişbek 21340101
Arda Kızıldağ3258000
Sadio Diallo 6161000
İlker Karakaş10147000
Gökhan Altıparmak 479000
Burak Çapkınoğlu144000
Mike van Beijnen 11000

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