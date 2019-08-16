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Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer

- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, futbolcuları Yıldırım Mert Çetin'in transferinde İtalya ekibi Roma ile "3 milyon avro bonservis bedeli ve başka kulübe satışından pay" karşılığında anlaştıklarını açıkladı- Murat Cavcav: "Mert'i Türkiye'den takımlarımızla yazdılar ancak oyuncumuzu uzun zamandır Avrupa'dan kulüpler de izliyordu" - "Altyapımız her zaman üretmeye, Türk futboluna hatta dünya futboluna yeni değerler kazandırmaya devam edecek"

16 Ağustos 2019 Cuma 18:36
Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, futbolcuları Yıldırım Mert Çetin'in transferinde İtalya ekibi Roma ile "3 milyon avro bonservis bedeli ve başka kulübe satışından pay" karşılığında anlaştıklarını söyledi.

Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin her zaman altyapısıyla Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Biz de her zaman bunun mutluluğunu yaşadık. Şimdi de Mert, bize aynı gururu yaşatıyor. 10 yaşında kulübümüze geldi şimdi 22 yaşında, 12 senedir bizimle. Mert'i Türkiye'den takımlarımızla yazdılar ancak oyuncumuzu uzun zamandır Avrupa'dan kulüpler de izliyordu." dedi.

Avrupa kulüplerinden son olarak Roma ile görüştüklerini dile getiren Cavcav, "Mert'in transferinde öncelikle Roma ve biz anlaştık." diye konuştu.

Başkent ekibinin altyapısında yetişen Mert Çetin'in dün İtalya'ya gittiğini ve bu sabah futbolcunun sağlık kontrollerinin yapıldığını aktaran Cavcav, şunları kaydetti:

"Mert de kontrollerinin ardından kendisini Roma Kulübüne bağlayan imzayı attı. Bu transferde özellikle kulüp genel menajerimiz Emrah Atasoy'a teşekkür ediyorum. Bize yakışanı yaptık ve İtalya'ya, Roma'ya futbolcu göndererek altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdik. Bugün Mert, yarın Berat, Rahmetullah, Arda... Gençlerbirliği altyapısı her zaman üretmeye, Türk futboluna hatta dünya futboluna yeni değerler kazandırmaya devam edecek."

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:36
  1. Gençlerbirliği
  2. İtalya
  3. Murat Cavcav
  4. Roma
  5. Yıldırım Mert Çetin

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