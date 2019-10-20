Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a tarihi fark! 6 gollü maç

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlarken konuk ekip rakibine gol yağdırdı.



Maçın henüz 1. dakikasında Daniel Candeias ile 1-0 öne geçen Gençlerbirliği'nin golleri arka arkasına geldi. 13. dakikada Giovanni Sio skoru 2-0'a getirirken golün asisti Candeias'tan geldi.



Dakikalar 21'i gösterdiğinde Candeias'ın golüyle başkent ekibi 3-0 öne geçerken 23. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı.



Bahadır Öztürk'ün atılmasıyla 10 kişi kalan Antalyaspor'un direnci tamamen kırıldı. 37. dakikada yeniden sahneye çıkan Daniel Candeias hat-trick yaparken skor da 4-0'a geldi.



42. dakikada Gençlerbirliği, Giovanni Sio takımının beşinci, kendisinin ikinci golünü kaydederken Ankara ekibi ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi. Sio'nun bu golünde de asist yine Candeias'tan geldi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında, 57. dakikada skoru belirleyen isim Bogdan Stancu oldu ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti.



Gençlerbirliği siftah yaptı



Gençlerbirliği bu galibiyetle birlikte üç puanla tanıştı. İlk 7 haftada galibiyet alamayan başkent ekibi, bu zaferle birlikte 6 puana ulaştı. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.



Candeias'tan 3 gol, 2 asist



Gençlerbirliği adına günün yıldız oyuncusu Daniel Candeias oldu. Hat-trick yapan futbolcu günü iki de asistle kapattı ve beş gole direkt katkıda bulundu.



Candeias dışında Bogdan Stancu 1 gol, 2 asist ve Giovanni Sio da 2 gollük performansıyla dikkat çekti.