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Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a tarihi fark! 6 gollü maç

Süper Lig'in 8.haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

20 Ekim 2019 Pazar 10:41
Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a tarihi fark! 6 gollü maç

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlarken konuk ekip rakibine gol yağdırdı.

Maçın henüz 1. dakikasında Daniel Candeias ile 1-0 öne geçen Gençlerbirliği'nin golleri arka arkasına geldi. 13. dakikada Giovanni Sio skoru 2-0'a getirirken golün asisti Candeias'tan geldi.

Dakikalar 21'i gösterdiğinde Candeias'ın golüyle başkent ekibi 3-0 öne geçerken 23. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı.

Bahadır Öztürk'ün atılmasıyla 10 kişi kalan Antalyaspor'un direnci tamamen kırıldı. 37. dakikada yeniden sahneye çıkan Daniel Candeias hat-trick yaparken skor da 4-0'a geldi.

42. dakikada Gençlerbirliği, Giovanni Sio takımının beşinci, kendisinin ikinci golünü kaydederken Ankara ekibi ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi. Sio'nun bu golünde de asist yine Candeias'tan geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, 57. dakikada skoru belirleyen isim Bogdan Stancu oldu ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği siftah yaptı

Gençlerbirliği bu galibiyetle birlikte üç puanla tanıştı. İlk 7 haftada galibiyet alamayan başkent ekibi, bu zaferle birlikte 6 puana ulaştı. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

Candeias'tan 3 gol, 2 asist

Gençlerbirliği adına günün yıldız oyuncusu Daniel Candeias oldu. Hat-trick yapan futbolcu günü iki de asistle kapattı ve beş gole direkt katkıda bulundu.

Candeias dışında Bogdan Stancu 1 gol, 2 asist ve Giovanni Sio da 2 gollük performansıyla dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:41
  1. Ankara
  2. Gençlerbirliği
  3. Antalyaspor
  4. Daniel Candeia
  5. Süper Lig

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