  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Spor

Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:59:54 -
Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Gençlerbirliği'nde öğle yemeği organizasyonu düzenlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından Çankaya'da bulunan bir restoranda verilen yemekte, teknik ekip, futbolcular ve takım personelinin hazır bulunduğu belirtildi.

Yemeğin ardından Hamza Hamzaoğlu'nun yaptığı konuşmada, "Artık sezonun sonuna geldik. Mücadeleniz ve çabanız için hepinize kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu takımın bir senelik aranın ardından ligde yoluna devam etmesi çok önemliydi. Ayrıca burada bizimle tüm sezon boyu çalışan, işimizi kolaylaştıran kulüp personelimize de bir teşekkür etmek istiyorum. Umarım gelecek sezonlarda de hep birlikte bir arada böyle yemeklerimiz olur." ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li eski milletvekilinden Ayasofya teklifi: Erdoğan bunu yapsın gelip elini öpeceğim
Gündem

CHP'li eski milletvekilinden Ayasofya teklifi: Erdoğan bunu yapsın gelip elini öpeceğim

CHP eski milletvekili Sinan Aygün 2012 yılında, "Erdoğan, Ayasofya'yı açsın gidip elini öpeceğim, yanında duracağım" ifadelerini kullanmıştı..
Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle
Dünya

Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA almak için girişimde bulunması sonrası tutuşan Ermenistan ve sahibi Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. R..
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir s..
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı