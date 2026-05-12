Gençlerbirliği’nde tarihi Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklar bitti!
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında konuk edeceği Trabzonspor mücadelesi için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik varyasyonlar ve duran top organizasyonları üzerinde durulurken, idman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Final yolunda kritik öneme sahip bu zorlu karşılaşma öncesinde kırmızı-siyahlı ekipte cezalı oyuncu bulunmaması teknik heyetin elini güçlendiriyor.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Taktik ağırlıklı varyasyonların çalışıldığı idman, duran top organizasyonları ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası öncesinde kırmızı-siyahlı takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.
Tedavileri devam eden Thalisson Kelven, Dal Varesanovic ve Sekou Koita, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
