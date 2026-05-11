CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, siyaset gündemini sarsacak bir karara imza atarak AK Parti'ye katılacağını duyurdu. TV100'den Barış Yarkadaş'ın yaptığı açıklamalara göre; Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini ve partinin eski kimliğinden tamamen uzaklaştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Köksal, "Çok huzurluyum, içim rahat. Bizim savunduğumuz CHP'den eser kalmadı, bu CHP bizim CHP'miz değil" diyerek yol ayrımının gerekçelerini sıraladı.

Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajların nezaket sınırlarını aştığını ve "boşan" mesajının bunların içinde en hafifi olduğunu ifade eden Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile birlikte AK Parti saflarına geçeceklerini açıkladı. Cemal Enginyurt'un tehdit iddialarına da açıklık getiren Köksal, asıl tehdidin bizzat Özel'den geldiğini ifşa ederek, CHP içindeki baskı ve mobbing mekanizmasını deşifre etti. Yarın gerçekleşecek katılım töreniyle Türk siyasetinde dengelerin değişeceği belirtilirken, Köksal'ın bu hamlesi CHP yönetimindeki derin çatlağı bir kez daha tescilledi.

"Yarın, AK Parti’ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat. •⁠ Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da benimle birlikte AK Parti’ye katılacak.” •⁠ Ben Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüştüm. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. •⁠ Ben de kendisine, ‘Sayın Cumhurbaşkanım, ben hep sizin karşınızda oldum CHP’deyken ama bizim savunduğumuz CHP’den eser kalmadı. Bu CHP bizim CHP’miz değil’ dedim. •⁠ Artık CHP’de siyasete devam etme imkânım kalmamıştı. Özel’in ‘boşan’ mesajı, yazdığı mesajların içinde en hafifi. •⁠ O videoyu ben de izledim. Cemal Enginyurt ‘eşimle tehdit ediyorlar’ diye bir video yayınlamış. Kim tehdit etmiş beni, onu söylesinler. Evet, ben tehdit edildim. Beni Özgür Özel tehdit etti."