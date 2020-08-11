Gençlerbirliği'nde sağlık kontrolleri yapıldı
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği futbolcuları ve teknik ekibi, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Ankara'da bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin kan tetkikleriyle başladığı, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerindeki muayeneler sonrasında, akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı ifade edildi.
Sağlık kontrollerine, takıma yeni katılan Brezilyalı oyuncu Diego Angelo'nun da katıldığı belirtildi.