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Spor

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:00:59 -
Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig maçları öncesi rutin kontrollerin yapıldığı belirtilerek, "Göztepe maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır." denildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 11 Temmuz Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak.

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