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Spor

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-11 23:05:47 -
Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, taktik ağırlıklı çalıştı. Pas koordinasyon çalışması ile başlayan idmanda futbolcular, daha sonra tam saha ve yarı sahada taktik çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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